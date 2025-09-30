Se trata del ajiaco santafereño, plato insignia de Bogotá y de la sabana cundiboyacense, es tendencia gracias a la ‘influencer’ china Emily Hong, quien sorprendió a sus seguidores colombianos al declarar que esta sopa típica es mucho más que un plato tradicional: “Es casi un remedio natural disfrazado de comida casera”, aseguró en un video que ya supera las 5.000 reacciones.

(Vea también: La ascendieron y renunció: ‘influencer’ dejó su trabajo luego de 9 años y compartió la historia)

¿Por qué el ajiaco es como un remedio, según una ‘influencer’ de China?

Con más de 198.000 seguidores en su cuenta principal y otros 17.000 en su canal secundario de gastronomía, Hong explicó que los ingredientes del ajiaco tienen múltiples beneficios. Según ella, las guascas ayudan a la digestión, las alcaparras aportan antioxidantes y el aguacate con la crema de leche mejoran la absorción de nutrientes, razón por la que no dudó en recomendarlo como un plato saludable y delicioso.

Aunque en Colombia se le reconoce como una bandera gastronómica, sopas similares existen en Chile, Perú, Venezuela y Cuba, con variantes que incluyen fríjoles, auyama, cerdo o yuca. Sin embargo, la receta bogotana mantiene su sello: la combinación de papas sabanera, pastusa y criolla, mazorca, pollo y las inconfundibles guascas, siempre acompañada de arroz y aguacate.

El ajiaco también tiene su historia curiosa. El escritor José María Cordovez Moure ya lo exaltaba en 1899 como “una obra maestra del arte culinario”, y durante el siglo XIX era reservado para celebraciones como el Corpus Christi o la Navidad.

Con el tiempo se incorporaron ingredientes europeos como el pollo y las alcaparras, y solo hasta mediados del siglo XX la crema de leche se coló en la receta. Hoy, a pesar de los debates sobre si estos aderezos deben ir o no, el ajiaco sigue siendo sinónimo de identidad capitalina y orgullo nacional.

(Lea también: Así son las carantantas, platillo típico colombiano con origen humilde y muy fácil de preparar)

Receta del ajiaco santafereño

El ajiaco santafereño se prepara con tres tipos de papa: criolla, pastusa y sabanera, que al combinarse le dan la textura y el sabor característicos. Para empezar, se cocina en una olla grande el pollo (preferiblemente pechugas o presas enteras) junto con las mazorcas cortadas en trozos y un buen fondo de agua. A medida que las papas se van deshaciendo, especialmente la criolla, la sopa adquiere su espesor natural.

Un ingrediente infaltable son las guascas, una hierba aromática típica de la sabana cundiboyacense que le da el toque distintivo. Estas se agregan casi al final de la cocción, cuando el pollo ya está blando y las papas han espesado la preparación. La carne de pollo suele desmecharse para servirla aparte o directamente dentro del plato, según el gusto.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.