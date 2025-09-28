La cocina colombiana volvió a conquistar las redes sociales gracias a un reto que aceptó la creadora de contenido ‘Soy Andrea Strada’, quien decidió preparar por primera vez una bandeja paisa, plato típico de Antioquia y uno de los más representativos del país.

(Vea también: Mujer se ganó $ 600 millones al jugar lotería con números sugeridos que le dio ChatGPT)

El desafío nació en una dinámica con sus seguidores: a través de banderas debía elegir la receta que cocinaría. Le salió la de Colombia y no dudó en meterse de lleno con todos los ingredientes que lleva este tradicional plato.

En el video se le ve preparando fríjoles, arroz, plátano maduro, hogao, chicharrón y hasta las arepas. Aunque usó harina para hacerlas, aclaró que la auténtica arepa paisa es pequeña, sin sal y combina perfectamente con el resto de la bandeja.

Lee También

Mientras cocinaba, Andrea mostró su sorpresa por la cantidad de pasos y la abundancia de la preparación. “¿A quién se le ocurrió cocinar este platillo en Colombia?”, preguntó divertida mientras freía los plátanos y organizaba cada ingrediente.

Pero las dudas se transformaron en emoción cuando probó el resultado final: no solo quedó encantada con el sabor, sino que incluso comenzó a cantar como Shakira para expresar su alegría.

La ‘influencer’ decidió compartir la bandeja paisa con su madre, quien también se mostró fascinada con la receta. El video rápidamente se viralizó, acumulando miles de vistas y comentarios de colombianos orgullosos de ver cómo su gastronomía sigue cruzando fronteras.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.