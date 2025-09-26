Diego Londoño, colombiano desaparecido desde 2023, fue hallado en Chiclayo, Perú, tras viralizarse un video en TikTok grabado en Machala, Ecuador, donde aparecía de manera fortuita.

Su familia, que lo buscaba desde hacía dos años, lo reconoció en la grabación y confirmó su identidad. Londoño, de 41 años, padece demencia y pérdida de memoria desde hace cinco años, lo que dificultó su localización, pues había estado en varios países como Alemania, Sudáfrica, Ecuador y distintas ciudades peruanas.

Medios peruanos hablaron con Londoño:

En declaraciones a medios peruanos, Londoño aseguró no tener conciencia de que su familia lo buscaba y afirmó que disfruta de una “experiencia de vida” viajando, la cual define como un proyecto personal llamado Natural History Jet. Entre ideas confusas, aseguró ser escritor y músico, y hasta mencionó tener la aprobación del papa Francisco.

Aunque sus hermanas esperan reencontrarse con él, Diego expresó que no planea regresar a Colombia porque ya construyó una vida fuera del país y considera que ser artista allí “no es tan fácil”.

El video que permitió su hallazgo fue grabado accidentalmente por la empresaria Amy Solano frente a un espejo en su tienda.

Al publicarlo, un comentario reveló: “Él es mi hermano Diego, lo buscamos desde hace dos años”, lo que marcó el inicio del reencuentro familiar.

Quién es Diego Londoño, colombiano desaparecido hallado en Perú

Diego Londoño, músico y profesor colombiano de 41 años, fue hallado después de dos años de desaparición gracias a un video viral en TikTok. La historia comenzó en Machala, Ecuador, cuando la empresaria Amy Solano grababa un clip frente al espejo de su tienda y, de manera inesperada, apareció Londoño observándola desde la ventana.

Ella lo consideró un gesto curioso y compartió el video en redes sociales acompañado de la canción ‘Día de suerte’.

Lo que parecía una anécdota se transformó en noticia cuando varias mujeres identificaron al hombre: eran sus hermanas Olga Judith, Lucía y Marta, quienes confirmaron que se trataba de Diego, desaparecido desde 2023.

Londoño, oriundo de Yarumal, Antioquia, fue diagnosticado con demencia senil, lo que le impide recordar detalles de su vida, como a su familia. Es un hombre con formación en filosofía y música, políglota y con experiencia como profesor y artista.

Según sus allegados, siempre vivió de la música, aunque no en condiciones precarias. La familia relató que incluso su esposa e hija residen en Alemania.

Inicialmente se creyó que estaba en Ecuador, pero el 25 de septiembre se confirmó que había sido encontrado en Chiclayo, Perú. Su familia, con apoyo de Amy Solano, inició gestiones consulares para concretar el reencuentro lo más pronto posible.

