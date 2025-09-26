La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió el cartel de búsqueda de Angélica Yetsey Torrini León, conocida como Angie Miller, quien sería la pareja sentimental del cantante colombiano B-King, asesinado brutalmente el 17 de septiembre. Según las autoridades, la modelo fue vista por última vez el 23 de septiembre en Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, el mismo sector en el que el reguetonero fue captado saliendo de un gimnasio junto a ‘Regio Clown’, también asesinado días después.

(Vea también: B-King se le apareció supuestamente a la mamá y le envió mensaje: “Que no haya rencor”)

Al parecer, Miller conocía información clave sobre el viaje de B-King a México y sobre el hombre que supuestamente lo contrató poco antes de su muerte. En sus redes sociales, ella misma contó que mantenía comunicación constante con el artista hasta que fue recogido por el escolta de ese sujeto.

Inicialmente, familiares y allegados creyeron que Angie estaba bajo custodia de la Fiscalía rindiendo declaraciones y entregando los chats que sostenía con el reguetonero. Sin embargo, se confirmó que nunca alcanzó a declarar ni a entregar el material, lo que mantiene encendidas las alarmas sobre su paradero y el riesgo que corre su vida.

Lee También

¿Qué pasó con la hija de Angie Miller?

Lo que más preocupa es que la mujer dejó a su hija de dos años al cuidado de terceros. “Obviamente, les he preguntado si existe la posibilidad de que no esté desaparecida porque de pronto está declarando ante las autoridades, pero me dicen que es imposible porque la niña de dos años está sola en este momento con la nana desde hace dos días”, explicó Rodríguez, citado por Semana.

La Fiscalía y la Policía desplegaron un operativo especial para su búsqueda, en el que se divulgaron características físicas de Miller para facilitar su identificación: mide 1,60 metros, tiene una cicatriz de cesárea y porta varios tatuajes llamativos. El caso avanza en medio de un contexto de gran tensión y con varias preguntas sobre qué pudo haber pasado la noche en que desapareció.

Una de las hipótesis que circula es la posible relación de esta desaparición con el asesinato del artista colombiano B-King, ocurrido recientemente en México. Según información de Infobae, los investigadores no descartan ningún escenario y analizan si ambos hechos podrían estar conectados con organizaciones del narcotráfico que operan en la región.

(Lea también: Mánager de B-King recordó cómo fueron últimas horas del cantante y mencionó a más personas)

El misterio aumenta porque, según medios internacionales, el propio representante de la modelo se ha mostrado reacio a dar declaraciones sobre lo sucedido. Este silencio refuerza la incertidumbre y mantiene abiertas todas las especulaciones sobre un caso que combina desaparición, violencia y el posible trasfondo de una red criminal que sigue bajo la lupa de las autoridades.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.