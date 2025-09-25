Continúa la conmoción en Argentina luego de la brutal tortura y asesinato de tres jóvenes en Florencio Varela, Buenos Aires. Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez fueron encontradas mutiladas y enterradas en el jardín de una vivienda, cinco días después de desaparecer al asistir a una fiesta el 19 de septiembre de 2025.

El horror para las familias y amigos de estas mujeres se extendió al país entero cuando se conoció un video perturbador difundido en la plataforma TikTok. De acuerdo con reportes, las imágenes muestran parte de la tortura previa a los asesinatos.

La sociedad expresó un marcado repudio, al considerar inaceptable la exposición pública y cruel de la violencia en redes sociales. Investigadores vincularon el crimen con una red de narcotráfico transnacional que opera en la localidad bonaerense donde aparecieron los cuerpos.

Hasta el momento, hay cuatro detenidos —dos hombres y dos mujeres—, algunos de ellos presuntos propietarios de la vivienda utilizada para ocultar a las víctimas.

Video muestra momento en que las jóvenes suben voluntariamente a camioneta

Una grabación obtenida de una cámara de seguridad muestra el momento en que las tres jóvenes suben a una camioneta Chevrolet Tracker sin que fueran presionadas.

Es más, el video muestra que ellas mismas abrieron las puertas. Sin embargo, de acuerdo con La Capital, ese gesto de las víctimas se debió a que fueron engañadas y les prometieron 300 dólares para asistir a una fiesta.

🚨Confirmaron oficialmente que los tres cuerpos hallados en Florencio Varela son los de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15)

Una cámara de seguridad las registró subiendo a una camioneta Chevrolet Tracker con patente adulterada, en La Tablada.… pic.twitter.com/Pba9OOhB3M — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) September 24, 2025

La versión es respaldada por Javier Alonso, ministro de Seguridad de Buenos Aires, quien aseguró que se trató de un entramado para acabar con la vida de las jóvenes en una especie de venganza.

“Cayeron en la trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”, indicó Alonso, según recogió El Tiempo.

