En un accidente que ocurrió el pasado 19 de septiembre, un joven conductor de un camión protagonizó un grave accidente en el puente General Belgrano (Argentina). El vehículo quedó sin frenos, perdió el control de su vehículo y causó un accidente en cadena que involucró al menos 15 automóviles.

El conductor del camión, identificado como Nahuel Ruiz Díaz, de 26 años, transportaba chips y leña molida para una empresa de la zona. Según las primeras pesquisas, perdió el control del camión tras fallar el sistema de frenos, arrastrando varios automóviles en su trayecto.

Instantes después del choque, Ruiz Díaz realizó una llamada desesperada a su padre, también camionero: “Me gritaba: ‘¡Papi, maté gente! Choqué, maté, maté… Me quedé sin frenos y arrastré todo. Hay un hombre apretado, capaz que maté’”, relató el hombre, en Radio Hoy.

Las autoridades argentinas confirmaron que en el siniestro vial falleció un motociclista que fue identificado como Juan Carlos Pérez, alias “Pirulo”, de 56 años. Su historial incluía múltiples detenciones, según registros públicos.

“Te amo, pa, me dejaste, papito, pero te voy a amar por siempre. Cómo te voy a extrañar hasta el día que decidas llevarme con vos. Fuiste el mejor, gracias por todo lo que diste por mí. Yo voy a acordarme siempre de vos, te amo”, indicó una de las hijas de la víctima, según recogió Blu Radio.

