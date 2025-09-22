El mundo del fútbol argentino se encuentra en vilo una vez más por la salud de Miguel Ángel Russo, el experimentado director técnico de Boca Juniors.

Según reportaron varios medios locales, el entrenador de 69 años fue hospitalizado este lunes 22 de septiembre en el Sanatorio Fleni de Buenos Aires, luego de acudir a una consulta de rutina para chequeos médicos programados.

Lo que parecía un control habitual se transformó en una nueva alerta cuando los especialistas detectaron signos de debilidad y deshidratación, lo que obligó a su internación preventiva para administrarle suero intravenoso y mantenerlo en observación, mencionó Clarín.

Esta no es la primera vez que Russo enfrenta problemas de salud en las últimas semanas. El pasado 11 de septiembre, el DT ya había sido internado por una infección urinaria que lo obligó a ausentarse temporalmente de los entrenamientos del ‘Xeneize’.

En aquella ocasión, se recuperó rápidamente y se reincorporó al plantel, pero el episodio actual revive las inquietudes sobre su estado físico en un momento de alta presión para el equipo.

Fuentes cercanas al club indicaron que, pese a la gravedad aparente, no se trata de una complicación mayor y se espera que Russo reciba el alta médica en las próximas horas, posiblemente este mismo día, aseguró TyC Sports.

El día después a la igualdad 2-2 ante Central Córdoba en La Bombonera, el entrenador de Boca se encuentra realizándose estudios porque lo encontraron débil y deshidratado. pic.twitter.com/XD8MtZCXI0 — TyC Sports (@TyCSports) September 22, 2025

Sin embargo, el hecho ha desatado una ola de especulaciones y mensajes de apoyo en las redes sociales y los medios argentinos, donde se habla abiertamente de la necesidad de que el entrenador tome un respiro ante el exigente calendario de Boca.

Actualidad de Miguel Ángel Russo y Boca Junior

Russo, uno de los técnicos más laureados del fútbol sudamericano, asumió la dirección técnica de Boca Juniors en enero de este año, luego de una etapa exitosa en Vélez Sarsfield y pasos por clubes como Rosario Central y San Lorenzo.

Bajo su mando, el equipo auriazul ha mostrado un rendimiento irregular en la Liga Profesional: acumula siete victorias, cuatro empates y cinco derrotas en 16 fechas, posicionándose en el quinto lugar de la tabla con 25 puntos.

El último partido, un empate 2-2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero el domingo por la noche en La Bombonera, fue el detonante indirecto de esta nueva hospitalización.

Pero más allá de los hechos médicos, lo que más se discute en Argentina es el costo humano que implica dirigir a un club como Boca Juniors.

El contexto de la salud de Russo no es aislado. A sus 69 años, el entrenador ha lidiado con dolencias crónicas, incluyendo problemas renales y cardíacos leves, agravados por el ritmo frenético del fútbol moderno.

