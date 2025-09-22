El estadio Nemesio Camacho el Campín, ubicado en el oriente de Bogotá, ha sido uno de los escenarios deportivos más criticados en los últimos meses, ya que aunque se han presentado conciertos y las condiciones climáticas no siempre han sido las mejores, el terreno de juego nunca ha mejorado y su aspecto es cada vez peor.

De hecho, debido a esta misma condición del terreno de juego, muchos futbolistas se han lesionado porque el pie se les queda trabado y el movimiento del cuerpo hace que se presenten graves afectaciones, como el caso de Leonardo Castro.

Ahora la discusión se volvió a encender porque luego del último partido de Millonarios, en el que venció 3-2 a Fortaleza en este estadio, algunos jugadores y cuerpo técnico de los visitantes se quejaron de la condición de la cancha, pidiendo incluso algún pronunciamiento de la Dimayor.

Esto dijeron Andrés Ricaurte, mediocampista, y Sebastián Oliveros, técnico de Fortaleza:

🏟️❌“El Estadio El Campín tiene la PEOR grama del país” 🎙️Sebastián Oliveros, DT de Fortaleza, en rueda de prensa 📻#ElVbarCaracol de 2 a 4 p.m. por @CaracolRadio pic.twitter.com/fH4aBiffMg — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) September 22, 2025

“Esta cancha cuesta siempre. Me parece increíble que en el principal escenario de la capital del país, el estado de la cancha esté tan mal. No es de hoy, es de hace muchos años. En muchas oportunidades diferentes equipos lo han manifestado. Deberían hacer un alto en el camino y mirar qué se puede hacer”, dijo Ricaurte.

Por su parte, el técnico de los ‘Amix’ sentenció: “Es la peor grama del país. No es mala, es la peor grama del país. El peor escenario para jugar fútbol profesional es este. Ni siquiera en la B jugamos en cancha tan malas”.

Y es que cabe recordar que a lo largo de este año, justo después de que el IDRD dejara de administrar este escenario para darle paso a Sencia, la compañía que va a reformar todo ese terreno, se ha invertido en maquinaria, reforma de la gramilla para hacerla mixta (mitad sintética y mitad natural) y más, pero lo cierto es que el estado de la misma no mejora por más de que recientemente no se han presentado más conciertos y que la lluvia ha bajado.

Por el momento, Sencia no se ha manifestado acerca de esta situación, pero los hinchas incluso de Millonarios y Santa Fe piden explicaciones porque esta es una situación que perjudica a todos por igual.

