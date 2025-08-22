Varios de ellos tuvieron que devolverse a sus casas descalzos y con el sinsabor de la derrota, pues el equipo volvió a perder (2-1), contra Unión Magdalena, juego en el que muchos esperaban sumar la primera victoria del semestre.

Aunque algunos intentaron recuperar su calzado, la mayoría de los que participaron en la protesta, que dio de qué hablar en todas las regiones de Colombia y en otras partes del mundo, dieron por perdidos sus zapatos.

Qué pasó con los tenis que hinchas de Millonarios botaron en El Campín

Sencia, compañía que administra el escenario deportivo de Bogotá y que construirá el nuevo estadio ciudad, confirmó, de acuerdo con Portafolio, que los tenis que quedaron en la zona norte fueron recogidos y se los entregaron a los líderes de las barras.

La lluvia de zapatos en el partido entre Millonarios y Unión Magdalena, el miércoles 20 de agosto de 2025, se dio al minuto 52, poco después de que el equipo de Santa Marta anotara su segundo gol.

La tensión en El Campín por los malos resultados del conjunto azul, que apenas ha sumado un punto de 18 posibles en el segundo semestre del 2025, obligó a suspender el juego por un momento. Después se retomó, pero la presión de la hinchada no bajó.

La derrota del ‘Ballet azul’ dejó como gran damnificado a David González, que no continuará como director técnico del equipo bogotano. Él mismo anunció en la rueda de prensa posterior al juego que las directivas tomaron esa decisión.

Jorge Arias, defensor central y uno de los líderes del conjunto, se mostró autocrítico por la situación que vive Millonarios, mientras que Mackalister Silva, uno de los referentes para la hinchada, pidió disculpas por el rendimiento.

Ahora es Carlos Giraldo, exfutbolista y miembro del cuerpo técnico de González, el que tome las riendas del conjunto azul, mientras la directiva elige a un nuevo técnico.

