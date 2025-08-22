Lejos de las controversias de exjugadores de Selección Colombia, un futbolista que ha brillado recientemente en el equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo vive un remezón importante en su trayectoria.

Luis Sinisterra quedó en el blanco de un anuncio por el cambio de equipo, lo que por ahora implica su salida de Inglaterra después de que llegó como uno de los jugadores prometedores a ese país.

¿Cuál es el nuevo equipo de Luis Sinisterra?

Cruzeiro presentó a Luis Sinisterra como su nuevo jugador en Brasil, con fotos que replicó desde sus redes sociales con la camiseta del reconocido equipo y con la firma correspondiente como contratación.

La publicación en la que se ve al delantero de 26 años sonriente con su nuevo club coincidió con una mensaje por parte del club en el que militaba, el Bournemouth, que marca su salida de Inglaterra.

“Podemos confirmar que Luis Sinisterra se unirá al Cruzeiro en un préstamo inicial por una temporada. Mucha suerte en Brasil, Sini”, publicó el equipo inglés desde su cuenta institucional de X (antes conocido como Twitter).

A pesar de que no es un adiós definitivo del Viejo Continente, este sorpresivo cambio de uno de los jugadores que ha brillado recientemente con Selección Colombia significa un notable giro en el camino.

El colombiano se suma en Brasil a otros compañeros del seleccionado nacional como Rafael Santos Borré, que actualmente milita en Internacional de Portoalegre luego de su paso por Europa.

¿En qué equipos ha jugado Luis Sinisterra?

El talentoso futbolista colombiano Luis Sinisterra ha desarrollado su carrera profesional en una serie de clubes que lo han llevado desde su natal Colombia hasta las principales ligas europeas, consolidándose como un destacado extremo. Su trayectoria ha sido la siguiente:

Sinisterra comenzó su camino en el fútbol profesional en el club Once Caldas, de Manizales. Fue en este equipo donde realizó todo su proceso de formación en las divisiones menores y debutó en el primer equipo en el año 2016. Sus destacadas actuaciones llamaron la atención de ojeadores europeos y, tras dos años en el club, se dio su salto al Viejo Continente.

Feyenoord: en 2018, Sinisterra fue transferido al Feyenoord de la Eredivisie de los Países Bajos. Fue en este club donde alcanzó su mejor nivel, convirtiéndose en una pieza clave del ataque y acumulando una notable cantidad de goles y asistencias. Su rendimiento lo puso en el radar de los grandes equipos europeos.

en 2018, Sinisterra fue transferido al de la Eredivisie de los Países Bajos. Fue en este club donde alcanzó su mejor nivel, convirtiéndose en una pieza clave del ataque y acumulando una notable cantidad de goles y asistencias. Su rendimiento lo puso en el radar de los grandes equipos europeos. Leeds United: su gran momento en el Feyenoord lo llevó a la Premier League , donde fue fichado por el Leeds United en 2022. En el equipo inglés demostró su velocidad y capacidad de desborde, aunque su paso se vio afectado por algunas lesiones.

su gran momento en el Feyenoord lo llevó a la , donde fue fichado por el en 2022. En el equipo inglés demostró su velocidad y capacidad de desborde, aunque su paso se vio afectado por algunas lesiones. AFC Bournemouth: en 2023, Sinisterra fue cedido al AFC Bournemouth, también de la Premier League. Tras una temporada exitosa en la que se adaptó rápidamente al equipo y fue un jugador fundamental, su traspaso se hizo permanente en 2024.

Además de su recorrido por clubes, Luis Sinisterra ha sido un habitual en las convocatorias de la Selección Colombia, representando al país tanto en categorías juveniles como en la selección mayor.

¿Cuántos goles tiene Luis Sinisterra con Selección Colombia?

Luis Sinisterra ha jugado un total de 18 partidos con la Selección Colombia de mayores, en los que ha anotado 5 goles. Su rol dentro del equipo nacional se ha consolidado como una pieza de recambio importante en la zona de ataque, aportando velocidad y desborde por la banda.

El primero fue un golazo en un partido contra la Selección de Guatemala el 24 de septiembre de 2022, para después marcar un recordado doblete en la remontada 3-2 contra México en otro amistoso.

Sinisterra también ha sumado minutos en partidos de Eliminatorias al Mundial, donde ha sido convocado regularmente para aportar al esquema táctico de los entrenadores.

Su último partido hasta ahora con el seleccionado nacional también llevó a su más reciente anotación, en cuarto gol en el 4-0 contra Chile en la fase clasificatoria al Mundial de 2026, el 15 de octubre de 2024.

