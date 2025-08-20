Skechers quiere adueñarse del balón… y del juego. La marca presentó en Colombia su más reciente joya para el fútbol: los guayos Control Pack, una evolución insignia diseñado para dar a los jugadores control, comodidad y un primer toque impecable gracias a su tecnología. El estreno llegó con dos embajadores de lujo: Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, y Luis Sinisterra, extremo del AFC Bournemouth y de la Selección Colombia.

Estos guayos SKX_2 ya habían dado de qué hablar incluso antes de su llegada oficial. Kane los lució en los cuartos de final del Mundial de Clubes de la FIFA, con un diseño blanco y turquesa que no pasó desapercibido en el campo. Para el goleador inglés, la experiencia va más allá de la estética:

“Es la mejor sensación cuando tienes ese toque en el que todo se combina perfectamente y entras en la zona con control total, enfocado en el gol—y Skechers me lleva ahí. El SKX_01 fue un primer botín brillante para Skechers. Con el SKX_2, sientes la evolución: es más rápido, más preciso y aún mejor adaptado a mi juego.”

Los SKX_2 cuentan con plantilla Hyper Burst Pro® resistente, empeine ligero Skechers Fitknit y suela multidireccional para tracción sobre múltiples superficies.

Pero no es el único protagonista. El CTRL^PACK también incluye los Skechers Razor 1.5 Elite, guayos de velocidad que lleva Sinisterra, con un diseño explosivo inspirado en el atletismo para maximizar aceleración y retorno de energía. Su placa de suela con infusión de carbono le da potencia y agilidad en cada jugada.

Michael Greenberg, presidente de Skechers, explicó que este lanzamiento es el resultado de escuchar a los jugadores:

“Desde los profesionales de élite hasta los jóvenes de academias, hemos escuchado sus comentarios; los SKX_2 mantienen lo que aman de la primera versión, con mejoras de precisión para brindar comodidad cuando más la necesitas.”

La colección no se limita a las versiones Elite usadas por las estrellas: también incluye modelos Academy y opciones para jóvenes y niños, con ajuste adaptable, mayor comodidad y disponibilidad en versiones para césped natural y artificial.

La campaña global de los SKX_2 y el CTRL^PACK contará con embajadores de peso: además de Kane y Sinisterra, estarán Barış Alper Yılmaz (Selección de Turquía), Mohammed Kudus (Selección de Ghana y West Ham United), Isco Alarcón (Selección Española y Real Betis), Niccolò Pisilli (Selección Italiana y AS Roma) y Matt O’Riley (Selección de Dinamarca y Brighton & Hove Albion).

Más allá del fútbol, la marca también sigue ampliando su presencia en otros deportes como baloncesto, golf, críquet, pickleball, pádel y running.

Los nuevos Skechers SKX_2, los Razor 1.5 y toda la colección Skechers Football ya están disponibles en tiendas Skechers seleccionadas que puede conocer en @skechers_colombia en Instagram.

