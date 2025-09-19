En Córdoba, (Argentina), se presentó la misteriosa muerte de un niño de 7 años, identificado como Thian Toledo, quien murió de manera súbita durante una fiesta de cumpleaños mientras jugaba con sus amigos.

(Vea también: Dan detalles sobre la muerte de actor de ‘Grey’s Anatomy’: así fue el trágico accidente)

Sin indicios previos de algún malestar, se sentó en una silla y perdió el conocimiento. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos por reanimarlo durante 45 minutos, el pequeño no presentaba signos vitales al momento de llegar al hospital.

Lo más inquietante de esta historia es que no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de fallecimientos súbitos de menores ocurridos en Córdoba en menos de cinco días, lo que encendió las alarmas de las autoridades.

Lee También

Thian Toledo no sufría enfermedades del corazón

La familia de Thian aseguró que el pequeño no padecía ninguna enfermedad previa ni presentaba antecedentes médicos que pudieran explicar tan súbito deceso. “Supuestamente se había descompuesto, cayó al suelo y estaba morado. No entendemos qué pasó, todo fue muy rápido”, afirmó Ana Toledo, tía abuela del menor, a la emisora Cadena 3.

Las autoridades de la ciudad están sumamente alarmadas, ya que este no es un caso aislado. En menos de una semana, otros tres niños también perdieron la vida de manera inesperada y súbita, causando un profundo pesar en la comunidad y una gran incertidumbre ante lo que parece un misterioso y terrible patrón.

Condolencias a la familia Toledo-Figueroa, que Thian descanse en paz 🌻🍃🌻🍃🌻🍃🕊✨ pic.twitter.com/1x3cXoHjHs — cooperativa electrica (@coopmontecristo) September 17, 2025

En medio de este turbio panorama, Córdoba permanece en vilo, con la esperanza de que se esclarezca pronto lo que está arrebatando a sus menores de manera tan repentina.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.