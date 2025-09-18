El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte, decidieron dar un paso inusual en defensa de su vida privada: acudirán a un tribunal estadounidense con material fotográfico y evidencia científica que respalde que la primera dama es mujer, tal como lo ha sido cuestionado por teorías de conspiración en redes sociales.

La ofensiva judicial se dirige contra la comentarista conservadora Candace Owens, quien ha difundido la versión de que Brigitte Macron nació hombre. La pareja presidencial presentó una demanda por difamación, mientras que la defensa de Owens intenta que el caso sea desestimado.

Tom Clare, abogado de los Macron, calificó las afirmaciones como “profundamente perturbadoras” y aseguró que su estrategia incluirá testimonios periciales con sustento científico. Aunque no reveló detalles de las pruebas, dejó claro que la intención es desmontar de manera categórica las acusaciones, según la BBC.

Brigitte Macron, según su representante legal, está dispuesta a afrontar la exposición pública que traerá el juicio. La decisión, sostuvo Clare, busca no solo establecer la verdad, sino también mostrar los daños que pueden provocar este tipo de difamaciones, amplificadas por figuras con gran alcance en redes sociales.

Owens, con millones de seguidores en distintas plataformas, ha reiterado su versión y en 2024 incluso dijo que “apostaba toda su carrera” a demostrarla. Ahora, la disputa se trasladará a un tribunal de EE. UU., donde la primera dama francesa tendrá que presentar pruebas personales para cerrar la polémica.

