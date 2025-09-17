En su primer día de visita de Estado al Reino Unido, Donald Trump fue recibido con un banquete en el castillo de Windsor, un escenario cargado de pompa y solemnidad que buscaba destacar los lazos históricos entre ambos países.

Sin embargo, un gesto inesperado del mandatario estadounidense se robó la atención: durante el encuentro, Trump dio dos palmaditas en la espalda al rey Carlos III, acción que en el protocolo británico es considerada una falta de etiqueta grave.

La situación ocurrió en medio de un evento que reunió a 160 invitados y que marcó la antesala de la agenda oficial. Mientras el monarca destacaba el “compromiso personal” de Trump con la paz mundial, el presidente describió la relación entre ambas naciones como “dos notas en un mismo acorde”.

🇺🇸🇬🇧 | Donald Trump rompe el protocolo en Windsor al darle dos palmaditas en la espalda al rey Carlos III, gesto considerado una grave infracción de etiqueta en el Reino Unido.

pic.twitter.com/iBR0Xk0cuu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 17, 2025

Cómo fue la visita Donald Trump a Windsor

Pese a los elogios y a la solemnidad del banquete, las palmaditas del líder republicano fueron interpretadas como un gesto disruptivo en las redes sociales, pues se destaca que ese es un entorno donde la formalidad es regla inquebrantable.

El banquete se celebró lejos de Londres, donde se registraban protestas contra la presencia del mandatario. El gesto de Trump, aunque breve, quedó registrado como la anécdota más comentada de una jornada pensada para fortalecer los vínculos bilaterales bajo el ceremonial británico.

