Íngrid Betancourt se pronunció y manifestó su inconformidad con la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que condenó a siete excomandantes de la antigua guerrilla de las Farc sin imponer penas de cárcel.

(Vea también: Antiguo secretariado de las Farc reaccionó a sentencia de JEP por secuestros; no gustó a víctimas)

Al escuchar la sentencia, Betancourt aseguró en entrevista con la AFP: “me sentí indignada, me sentí humillada, burlada”. La JEP dispuso que los exjefes rebeldes deberán adelantar acciones de reparación social, como participar en jornadas de desminado y en la búsqueda de desaparecidos, además de estar sometidos a restricciones de movilidad con monitoreo electrónico.

Estas sanciones han recibido críticas desde sectores conservadores que consideran que favorecen la impunidad. Para Betancourt, la decisión resultó “desconcertante” y terminó por beneficiar a los exjefes guerrilleros, cuando ella esperaba al menos prisión domiciliaria.

Qué pasó con los exjefes de las extintas Farc

El tribunal atribuyó a los excomandantes responsabilidad por más de 21.000 secuestros, entre ellos el de Betancourt en 2002, cuando fue retenida mientras hacía campaña presidencial. Permaneció seis años en cautiverio y fue liberada en 2008 mediante una operación militar.

La JEP ha defendido que este tipo de sanciones están contempladas en el acuerdo de paz firmado en 2016, en el que se estableció que los exguerrilleros que reconocieran responsabilidades, repararan a las víctimas y aportaran verdad plena podrían recibir penas alternativas a la cárcel.

