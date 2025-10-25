A pocas horas de reencontrarse con el público del suroccidente colombiano, Shakira volvió a ser tendencia, pero esta vez no por una coreografía ni un nuevo lanzamiento, sino por un gesto tan espontáneo como simbólico: cantó ‘Cali Pachanguero’ del Grupo Niche a bordo del avión que la traía a Colombia.

El video muestra a la barranquillera con una sonrisa amplia, moviendo los hombros al ritmo de la salsa y entonando el icónico tema caleño junto a algunos de sus acompañantes. La escena, grabada tipo ‘selfie’ y compartida en sus historias de Instagram, termina con una carcajada natural que desbordó ternura entre sus seguidores.

Aunque algunos usuarios notaron pequeños ajustes en la letra que Shakira improvisó sobre la marcha, la mayoría coincidió en que fue una muestra de cariño y respeto por la capital mundial de la salsa.

Acá, el video en cuestión

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Páramo Presenta (@paramopresenta)

¿Cuándo son los conciertos de Shakira en Cali?

Shakira aterrizó en la noche del viernes 24 de octubre en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, marcando su regreso a Cali después de 19 años sin presentarse allí. En su llegada, fue recibida por medios, cámaras y decenas de fanáticos que esperaron su arribo entre gritos y banderas colombianas.

Los conciertos del ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ se llevarán a cabo este sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, con la promesa de un espectáculo de más de dos horas y media en el que recorrerá los mayores éxitos de su carrera y los temas más recientes de su disco.

La apertura de puertas está programada para las 5:00 p. m., mientras que el inicio del ‘show’ será a las 8:00 p. m., cuando el Grupo Niche le haga un homenaje a la ciudad, antes de la presentación principal de Shakira hacia las 9:30 p. m.

La escena de Shakira cantando ‘Cali Pachanguero’ no solo encendió las redes, sino que también reforzó la imagen de una artista que, pese a su fama global, mantiene firmes sus raíces latinas y colombianas. Para muchos, fue una demostración de que, aunque haya conquistado los escenarios del mundo, su esencia sigue conectada con la cultura que la vio nacer.

