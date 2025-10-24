La representante de Antioquia al Concurso Nacional de Belleza 2025, Laura Gallego, se encuentra en el centro de una controversia luego de que en sus redes sociales expresara abiertamente su posición política y publicara videos en los que lanza comentarios contra el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Gallego, quien se describe como una mujer “sin máscaras y sin miedo a decir lo que piensa”, ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir contenido político que rápidamente causó debate entre usuarios y seguidores del certamen. Muchos consideran que sus declaraciones van en contravía del perfil neutral que suelen mantener las candidatas al Concurso Nacional de Belleza, mientras otros la aplauden por expresar sus convicciones sin temor.

En uno de los videos que más ha circulado, Laura aparece junto al abogado, empresario y aspirante a la presidencia del país, Abelardo de la Espriella, reconocido por su postura crítica frente al actual Gobierno. Durante el clip, la candidata le pregunta de manera provocadora:

“¿Bala para Petro o para Daniel Quintero?”, a lo que De la Espriella responde: “No, esos manes no valen ni una bala”. La conversación, con tono de humor negro, causó indignación en redes por la ligereza con la que se abordó el tema.

En otro video, la aspirante interactúa con Santiago Botero, también aspirante presidencial, a quien le plantea un escenario hipotético:

“Usted está en el desierto, tiene una pistola con una sola bala y salen a correr Petro y Quintero, ¿a quién le da la bala?”. Botero responde entre risas: “A Quintero”, y la candidata replica: “Pero al menos un cachazo a Petro”.

Las expresiones, vistas por muchos como violentas, fueron ampliamente criticadas, al punto de que varios usuarios pidieron al certamen pronunciarse sobre el comportamiento de la representante.

Además de los videos, Laura Gallego también ha publicado mensajes y fotografías en traje de baño acompañados de frases que han encendido aún más la polémica. En uno de ellos escribió: “Se fijan mucho en el físico, cuando lo importante es que no sea petrista”. En otra publicación, agregó: “Gracias a Dios mis papás no criaron a ninguna tibia. Las cosas de frente. Si tiro la piedra, siempre alzo la mano para que sepan que fui yo”.

Estos mensajes dividieron la opinión pública: mientras algunos usuarios celebraron su franqueza y la felicitaron por expresar su ideología “sin filtros”, otros la calificaron de irrespetuosa e inapropiada para una representante de un certamen de belleza nacional.

¿Qué dijo el Concurso Nacional de Belleza?

El Concurso Nacional de Belleza se pronunció frente a recientes comentarios políticos de algunas candidatas, dejando en claro que no participa en política, ni en su nombre ni en el de las aspirantes a Señorita Colombia, y reafirmando su compromiso con la institucionalidad de Colombia.

La organización rechazó cualquier pronunciamiento de las participantes sobre asuntos políticos y conmina respetuosamente a las candidatas a abstenerse de involucrarse en debates o actividades políticas mientras representen a sus municipios, departamentos o regiones, recordando la importancia de mantener la neutralidad y el enfoque institucional propio del certamen.

