La pelea más esperada del evento ‘Stream Fighters’ 4 terminó en polémica. Lo que prometía ser el enfrentamiento del año entre Yina Calderón y Andrea Valdiri terminó abruptamente en el primer ‘round’, luego de que la empresaria huilense decidiera abandonar el ring tras recibir varios golpes contundentes de su contrincante.

La escena dejó desconcertados tanto a los más de cuatro millones de espectadores que seguían la transmisión en vivo como a las más de 30 mil personas que asistieron presencialmente al evento, que había sido promocionado como una de las peleas más grandes e icónicas del año.

El encuentro, que se perfilaba como el punto más alto del ‘show’ organizado por Westcol y su equipo, se convirtió en uno de los momentos más tensos y comentados de la noche. Según los organizadores, el enfrentamiento entre Yina y Valdiri era el plato fuerte de la jornada, pero el abandono inesperado de Calderón en el primer asalto cambió el tono de la noche y causó frustración entre los asistentes.

Ante la lluvia de comentarios en redes sociales y la presión mediática, Westcol decidió pronunciarse en su canal de ‘Stream‘, donde explicó los motivos por los que no emprenderá acciones legales contra Yina Calderón, a pesar de los incumplimientos contractuales y los problemas que, según él, surgieron tras su decisión de abandonar la pelea.

“En cuanto a demanda, esa vieja huevón… yo quiero estar lejos de ella. No quiero volver a verla, quiero alejarme de ella, y demandarla significa tenerla cerca y saber de ella. Por 50 millones, prefiero que se los gaste en su mecatico. Yo prefiero mi paz mental, brother. No quiero tener nada que ver con ella, ni siquiera en juicio ni en nada de eso”, expresó el creador de contenido visiblemente molesto.

Westcol añadió que, aunque muchos lo acusan de haber actuado mal o de ser responsable de la polémica, él considera que el conflicto no vale la pena. “A veces uno tiene que tirar ese frontero, quizás para las seguidoras de ella suene arrogante, pero prefiero mi tranquilidad. Ella ganó porque le pagaron, pero muy atrasada en el tiempo, como del 2002. Muy bien por ella, pero si las cosas se hacen mal, se trabaja mal, y cuando uno sabe eso, pues que se lo lleve la experiencia”, añadió el streamer enfurecido.

¿Westcol le debe dinero a Yina Calderón?

El ‘influenciador’ también desmintió los rumores que aseguraban que le debía dinero a Yina Calderón y respondió a las acusaciones que la empresaria lanzó en su contra, asegurando que no tiene ninguna intención de seguir involucrado en controversias con ella. “Esa mujer… ya no hablemos de eso. Qué pesar. Échele psicólogo. Por ahí dicen que ella me mantiene, yo dejo que la gente se exprese”, concluyó con ironía.

La pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón, que causó una expectativa sin precedentes, terminó dejando más drama que espectáculo deportivo. Lo que iba a ser una noche de boxeo se transformó en un nuevo capítulo de controversia en el mundo de los creadores de contenido, donde los egos, las redes sociales y las tensiones personales suelen pesar más que los guantes en el ring.

