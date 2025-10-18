En Latinoamérica, uno de los encuentros más esperados es ‘Stream Fighters‘ 4, una producción liderada por el ‘streamer’ colombiano WestCOL, que promete una noche llena de adrenalina, música y combates de alto impacto.
Con seis combates, entre ellos Yina Calderón vs. Andrea Valdiri y Karina García vs. Karely Ruiz, el ‘show’ contará con música de Farruko y Cosculluela.
Andrea Valdiri se pesó y este fue el resultado.
Le demostró que no le tiene miedo a Yina
4:25 p.m ID: ccehk
Así se ve el escenario de #StreamFighters4 en el Coliseo MedPlus
Con más de 15 mil boletas vendidas y soldout.
Así se ve el escenario de #StreamFighters4 en el Coliseo MedPlus con más de 15 mil boletas vendidas y en sold out ¿qué les parece? pic.twitter.com/2xoODHS3tq
— Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) October 18, 2025
4:09 p.m2025-10-18T16:09:04-05:00 ID: oyppv
Las filas para ver el Stream Fighters 4 a las afueras del Coliseo MedPlus
Juanjo Guerrero comparte las imágenes.
Así van las filas para Stream Fighters en el Coliseo MedPlus ¿están listos? #streamfighters #westcol #streamfighters4 pic.twitter.com/wQzwn1iliT
— Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) October 18, 2025
4:24 p.m2025-10-18T16:24:19-05:00 ID: dqdnu
Así fue el ingreso de los fans de #StreamFighters4 en Coliseo Medplus
Así fue el ingreso de los fans de #StreamFighters en el Coliseo MedPlus ¿están listos? #westcol pic.twitter.com/oh6XZDVgYy
— Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) October 18, 2025
4:02 p.m2025-10-18T16:02:30-05:00 ID: omjwk
Así entrenó Karina García para la pelea de boxeo
3:55 p.m2025-10-18T15:55:01-05:00 ID: vayer
Karely Ruiz demuestra que las mexicanas no se van a dejar.
3:50 p.m2025-10-18T15:50:32-05:00 ID: rudda
Karina García está lista para enfrentar a Karely
si Karina gana pierdo la virginidad, ah si 🤞🏽💖#StreamFighters4 pic.twitter.com/FOwQB8VWVp
— Felipe Echeverry (@r19_felipe) October 18, 2025
3:47 p.m2025-10-18T15:47:34-05:00 ID: vsmfc
Valdiri le responde a Yina Calderón.
“COMO SIEMPRE HABLAS DE LOS CUERPOS, PENSÉ QUE LA TIPA TENIA CUERPAZO, PERO NO” Valdiri a Yina. 🔥#StreamFighters4 pic.twitter.com/LLGfJwLNQG
— Cambio 🔝 (@Caambio_) October 18, 2025
3:45 p.m2025-10-18T15:45:30-05:00 ID: oping
Así está el Coliseo Medplus en Bogotá. Minutos antes de la pelea de boxeo.
“Vas a apretar muy feo bendi”
“Ya estoy llegando”
La cabra no podía faltar a #StreamFighters4 el evento del año!!!
WxB 4life🤝🏼💙 pic.twitter.com/nGxEZj5zCv
— Eduardo ( Amista 💔 Version ) (@xeduardo333) October 18, 2025
3:41 p.m2025-10-18T15:41:12-05:00 ID: yaagv
Karina García y Karely Ruiz
Cara a Cara 🇨🇴Karina García :58 Kg Vs 🇲🇽Karely Ruiz :54 Kg #StreamFighters4 🥊🔥 pic.twitter.com/tJ7HuwBK2b
— Anthony J Bonilla🔥𝕎 𝕏 (@Anthony_Jb25z) October 18, 2025
3:39 p.m2025-10-18T15:39:27-05:00 ID: wiyfd
Yina Calderón y Andrea Valdiri se ven frente a frente
la mirada de la valdiri es la mirada de una mujer que sabe que mañana va a vengar a media Colombia con una muñequera pa yina 🤣 #StreamFighters4
pic.twitter.com/7YdgjBfDUW
— emmanuel (@unpardegatas) October 18, 2025
3:38 p.m2025-10-18T15:38:20-05:00 ID: ryuii
Destapan lo que tienen por perder Yina Calderón y Karina García en peleas que Westcol les armó
¿Cuándo es la pelea de Yina y Valdiri?
El evento se celebrará el sábado 18 de octubre de 2025 en el Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia, con capacidad para más de 24.000 asistentes. Las puertas se abrirán a la 1:00 p. m., mientras que el ‘show’ principal comenzará a las 4:00 p. m. (hora Colombia). En México, la transmisión iniciará a las 3:00 p. m., y cada pelea constará de tres rounds.
Por otro lado, la modelo y creadora de contenido mexicana Karely Ruiz se enfrenta a Karina García, la ‘influencer’ colombiana, en el combate estelar del Stream Fighters 4, desde la capital de Colombia.
Cartelera completa del Stream Fighter 4
- Karely Ruiz vs. Karina García.
- The Nino vs. Byking.
- JH vs. Cristorata.
- Milica vs. May Osorio.
- Shelao vs. Belosmaki.
- Yina Calderón vs. Andrea Valdiri.
