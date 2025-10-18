Escrito por:  Redacción Entretenimiento
En Latinoamérica, uno de los encuentros más esperados es ‘Stream Fighters‘ 4, una producción liderada por el ‘streamer’ colombiano WestCOL, que promete una noche llena de adrenalina, música y combates de alto impacto.

Con seis combates, entre ellos Yina Calderón vs. Andrea Valdiri y Karina García vs. Karely Ruiz, el ‘show’ contará con música de Farruko y Cosculluela.

 

4:38 p.m ID: tstu

Andrea Valdiri se pesó y este fue el resultado.

Le demostró que no le tiene miedo a Yina

4:25 p.m ID: ccehk

Así se ve el escenario de #StreamFighters4 en el Coliseo MedPlus

Con más de 15 mil boletas vendidas y soldout.

4:09 p.m ID: oyppv

Las filas para ver el Stream Fighters 4 a las afueras del Coliseo MedPlus

Juanjo Guerrero comparte las imágenes.

4:24 p.m ID: dqdnu

Así fue el ingreso de los fans de #StreamFighters4 en Coliseo Medplus

 

4:02 p.m ID: omjwk

Así entrenó Karina García para la pelea de boxeo

 

3:55 p.m ID: vayer

Karely Ruiz demuestra que las mexicanas no se van a dejar.

 

 

3:50 p.m ID: rudda

Karina García está lista para enfrentar a Karely

 

3:47 p.m ID: vsmfc

Valdiri le responde a Yina Calderón.

3:45 p.m ID: oping

Así está el Coliseo Medplus en Bogotá. Minutos antes de la pelea de boxeo.

 

3:41 p.m ID: yaagv

Karina García y Karely Ruiz

3:39 p.m ID: wiyfd

Yina Calderón y Andrea Valdiri se ven frente a frente

3:38 p.m ID: ryuii

¿Cuándo es la pelea de Yina y Valdiri?

El evento se celebrará el sábado 18 de octubre de 2025 en el Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia, con capacidad para más de 24.000 asistentes. Las puertas se abrirán a la 1:00 p. m., mientras que el ‘show’ principal comenzará a las 4:00 p. m. (hora Colombia). En México, la transmisión iniciará a las 3:00 p. m., y cada pelea constará de tres rounds.

Por otro lado, la modelo y creadora de contenido mexicana Karely Ruiz se enfrenta a Karina García, la ‘influencer’ colombiana, en el combate estelar del Stream Fighters 4, desde la capital de Colombia.

Cartelera completa del Stream Fighter 4

  • Karely Ruiz vs. Karina García.
  • The Nino vs. Byking.
  • JH vs. Cristorata.
  • Milica vs. May Osorio.
  • Shelao vs. Belosmaki.
  • Yina Calderón vs. Andrea Valdiri.

 

