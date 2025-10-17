Yina Calderón dio de qué hablar en las últimas horas por amenazar con un posible retiro de la pelea programada contra Andrea Valdiri en ‘Stream Fighters 4’.

Calderón comunicó su decisión a través de redes sociales, expresando inconformidad por el peso de la también ‘influencer’ y exigió que su contrincante baje de peso.

“Si mañana Andrea Valdiri no ha bajado al peso acordado, me retiro de la pelea, porque no le voy a regalar peso, porque ya le estoy regalando estatura. Nosotros teníamos que estar pesando 62 kilos”, indicó Calderón.

Asimismo, pidió transparencia a Westcol y a los organizadores del evento en los resultados y el proceso del encuentro que tendrá lugar el próximo sábado 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá.

“Espero, Westcol, y confío porque sé que tiene un manager que es una persona muy seria, que no haya algún tipo de trampa en los resultados o de preferencias, porque así ellas sean tus amigas, todos hacemos parte del mismo evento”, agregó la exparticipante de ‘Protagonistas de novela’.

Andrea Valdiri respondió a Yina Calderón

Luego de los reclamos de Calderón, la exesposa de Felipe Saruma no se quedó callada y, a través de un video en el que apareció acompañada de ‘Westcol’, le mandó un mensaje de tranquilidad.

“Ya estamos casi al peso, mañana es el pesaje. Con toda, hoy lo bajamos porque lo bajamos. Ya saben, vayan al Instagram de ‘Westcol'”, indicó la modelo.

¿Yina Calderón tendría que pagar multa si se retira de pelea con Andrea Valdiri?

El evento no solo destaca por las figuras del entretenimiento digital que subirán al ring. En Stream Fighters 4 hay mucho más en juego que la simple satisfacción del orgullo personal.

Según declaraciones de Andrea Valdiri en redes sociales, si Yina Calderón decide retirarse del encuentro, deberá enfrentar una multa de 50.000 dólares, equivalente a más de 190 millones de pesos colombianos.

“Si se retira, tiene que pagar una multa a Stream Fighters de 50.000 dólares, y esa multa está para las dos”, indicó la ‘influencer’. Esta suma sería un potencial castigo contractual que incrementa la presión sobre Calderón, quien además enfrenta una desventaja en las apuestas de este esperado enfrentamiento.

El mundo de las apuestas digitales se ha volcado a favor de la cartagenera, con un 85 % de probabilidades de victoria según diversas casas apostadoras. Esta ventaja convierte a Valdiri en la favorita indiscutible, en un combate que ha trascendido la polémica para transformarse en una batalla de honor y prestigio.

