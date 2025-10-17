El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ordenó la intervención policial en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos y la Avenida El Dorado tras los disturbios registrados durante las manifestaciones convocadas por el ‘congreso de los pueblos’. En un mensaje público, Galán aseguró que “le he dado la instrucción a la Policía de intervenir en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, donde unos delincuentes, algunos encapuchados, atacaron a la embajada con artefactos incendiarios, explosivos y flechas”.

Le he dado la instrucción a la Policía de intervenir en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, donde unos delincuentes, algunos encapuchados, atacaron a la embajada con artefactos incendiarios, explosivos y flechas. 4 policías resultaron heridos en cara, pierna y brazos.… pic.twitter.com/aKJoeBOxLz — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 17, 2025

El mandatario distrital informó que cuatro policías resultaron heridos, con impactos en la cara, pierna y brazos, y confirmó que la intervención se mantiene en la zona para restablecer el orden. “A esta hora, se mantiene la intervención policial sobre la Avenida El Dorado. Quiero ser claro: en Bogotá no hay espacio para la violencia”, advirtió Galán, quien además anunció que estos hechos serán denunciados ante las autoridades judiciales, la Defensoría del Pueblo y la ONU.

Galán defendió el accionar de la fuerza pública para contener los desórdenes y anunció que la alcaldía actuará con firmeza contra quienes hayan cometido actos violentos y de destrucción. “Siempre que haya violencia y destrucción, en Bogotá vamos a responder con el uso legítimo de la fuerza, como hicimos hoy”, sostuvo, subrayando que la prioridad es proteger a la ciudadanía y la infraestructura diplomática.

Las protestas, que se reportaron en varios puntos de la ciudad y tuvieron mayor afectación sobre la calle 26, obligaron a desviar rutas y a suspender temporalmente el servicio en estaciones de Transmilenio como Corferias y Ciudad Universitaria. Mientras la Policía Metropolitana mantiene el dispositivo de seguridad, las autoridades llaman al diálogo y a evitar nuevos enfrentamientos para que la jornada no deje más víctimas ni daños materiales.

