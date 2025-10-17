En medio de las manifestaciones, que promueve el llamado ‘congreso de los pueblos’, hay un reporte de las autoridades que preocupa. Los indígenas, más allá de los gritos y arengas, están atacando a los uniformados de la Policía con flechas.
Así lo dejan ver varias imágenes, que evidencian el método utilizado por los integrantes de dicho colectivo. Además, según los primeros reportes de las autoridades, hay varios policías heridos por esas mismas flechas.
Estas son algunas de las fotos que se mueven en redes sociales:
Las manifestaciones han tenido lugar en varios puntos de Bogotá. Sin embargo, la mayor afectación al orden público está sobre la Avenida El Dorado, en la capital.
En desarrollo…
