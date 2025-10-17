La tarde del pasado miércoles 15 de octubre, un nuevo hecho de violencia estremeció a la capital del país. A las 4:40 p. m., en inmediaciones del centro comercial Plaza Imperial, en la localidad de Suba, fue asesinada una mujer que conducía un taxi. El caso, que en principio parecía un ataque aislado, hoy es materia de una investigación más compleja tras conocerse nuevos detalles sobre la víctima y el vehículo en el que se movilizaba.

Según las primeras versiones, la mujer fue hallada sin vida dentro del taxi, en el asiento del conductor. Sus pertenencias permanecían intactas, por lo que las autoridades descartaron desde el inicio que se tratara de un intento de hurto.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima fue identificada como Claudia Marcela Segura Portillo, de 47 años, nacida en Bogotá y con vínculos en la industria textil. De acuerdo con los primeros testimonios, la mujer habría recogido a un pasajero frente al centro comercial poco antes de ser atacada.

“Ella estaba estacionada junto a otra compañera esperando servicio. Un hombre se subió a su taxi y, minutos después, nos avisaron que la habían asesinado”, relató uno de los conductores que trabajaba en la zona.

El ataque fue perpetrado por el pasajero, quien, tras abrir fuego contra la mujer, se reunió con un segundo individuo y huyó del lugar en motocicleta.

El taxi, un Hyundai New Grand i10 modelo 2026 con placas NWW 430, está registrado a nombre de la empresa Operadora de Transporte de Colombia Taxi Cupos S. A. S.. No obstante, lo que más ha llamado la atención de los investigadores es que el vehículo pertenece a un oficial del Gaula de la Policía Nacional, hecho que ha generado diversas líneas de indagación.

El administrador del vehículo, identificado como Jhon Jairo, padre del uniformado propietario, explicó a los medios que había contratado a Claudia Marcela recientemente tras ver una publicación en redes sociales donde ella ofrecía sus servicios como conductora.

“Ella envió su hoja de vida, tenía experiencia de años manejando taxi. Compré el carro hace poco, no tiene más de 10 mil kilómetros”, señaló.

Jhon Jairo añadió que la última comunicación de la víctima fue con una amiga suya, también taxista, con quien esperaba pasajeros frente a Plaza Imperial. Esa mujer, que presenció parte de los hechos, aún no ha sido localizada por las autoridades, que la consideran una testigo clave.

El oficial propietario del taxi negó cualquier relación con el crimen y aseguró estar dispuesto a colaborar con la justicia. Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Bogotá continúa analizando las grabaciones de cámaras de seguridad y los registros del GPS del vehículo, con el fin de reconstruir la ruta exacta que tomó la víctima y los movimientos de los presuntos sicarios tras el ataque.

Hasta el momento, los móviles del asesinato no han sido establecidos, aunque se presume que podría tratarse de un acto sicarial planeado, dado que la víctima no fue despojada de sus pertenencias ni del dinero que llevaba consigo.

Las autoridades mantienen varias hipótesis abiertas y han hecho un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita identificar a los responsables de este crimen que, una vez más, pone en evidencia la creciente inseguridad en la capital.

