Según la Secretaría de Gobierno Distrital, los encapuchados repartieron material impreso con mensajes que promovían la evasión del pago del pasaje, invitando a los usuarios a ingresar al sistema de transporte sin cancelar la tarifa.
Durante la jornada, se permitió el ingreso libre de pasajeros en esa estación, lo que generó preocupación entre las autoridades por la alteración del orden público y el fomento de comportamientos ilegales.
Un grupo del denominado Congreso de los Pueblos se tomó el portal de TransMilenio 20 de Julio y está repartiendo elementos impresos incitando a los pasajeros a colarse en el sistema. Así mismo, se registra la toma por parte de algunos encapuchados en el peaje Río Bogotá sobre la… pic.twitter.com/z5nbcFmHwT
El Distrito informó que el equipo de Diálogo Social hizo presencia en el lugar para mediar con los manifestantes y mantener comunicación con los organismos de seguridad.
De forma paralela, otro grupo de encapuchados bloqueó el peaje Río Bogotá, sobre la calle 13, afectando la movilidad hacia el occidente de la capital y generando congestión vehicular hacia el municipio de Mosquera.
Aunque la situación causó molestias en los usuarios del transporte público y los conductores, hasta el momento no se reportan enfrentamientos con las autoridades distritales.
Las autoridades continúan monitoreando los puntos de protesta para evitar nuevas alteraciones del orden en la ciudad.
