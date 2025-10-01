Este miércoles 1 de octubre, un grupo de manifestantes se reunió frente a la sede de la Andi en Bogotá para expresar su apoyo a Palestina y rechazar lo que calificaron como el “secuestro en aguas internacionales” de las colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya.

Durante varias horas, funcionarios de la Secretaría de Gobierno gestionaron el protocolo para garantizar el desarrollo de una protesta pacífica. No obstante, el proceso de diálogo se interrumpió cuando algunos manifestantes comenzaron a lanzar ladrillos contra la fachada del edificio.

Pocos minutos después, algunos manifestantes intentaron dañar las instalaciones del hotel W Marriot y, más adelante, en presencia de funcionarios del Distrito, rompieron con piedras las puertas de un local ubicado en la calle 72 con carrera 9.

De acuerdo con el reporte de Transmilenio, a causa de las protestas, la estación Calle 76 no presta servicio en el sentido sur-norte. Asimismo, las rutas A60 y C15 continúan con paradas adicionales en estación Polo, mientras que los servicios de TransMiZonal y rutas duales activan desvíos.

