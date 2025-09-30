La madre de Ayelén Sofía, una menor de 16 años que permanece desaparecida desde hace 52 días, hizo un nuevo llamado a las autoridades distritales y al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para que se ofrezca una recompensa que facilite su búsqueda.

(Vea también: [Video] Graves disturbios en Suba (Bogotá) por manifestantes que querían linchar a un hombre)

A través de un mensaje público, la madre manifestó que ha solicitado directamente una reunión con el mandatario y que, hasta el momento, continúa a la espera de una respuesta concreta.

“En cuanto a la respuesta de la recompensa, nos dicen que hay que esperar un promedio de 15 a 20 días”, aseguró, en referencia al posible ofrecimiento de una suma de dinero que incentive información sobre el paradero de la joven.

Lee También

“Es una menor de edad. Que por favor nos apoyen, que agilicen el trámite. Probablemente, la espera de 15 a 20 días ya es demasiado tarde”, agregó la mujer.

#BOGOTÁ| La madre de Ayelen Sofía, la menor de 16 años desaparecida hace 52 días, dijo que ha pedido hablar con el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán (@CarlosFGalan), para que se pueda ofrecer una recompensa que ayude a dar con el paradero de Ayelen y aseguró que sigue a la… pic.twitter.com/SkzxnJm4Nq — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 30, 2025

Por ahora, la madre de la menor asegura que no hay pista alguna de su paradero y que desde que perdieron su rastro no ha tenido comunicación alguna con ella.

(Vea también: Vandalizan bus de Transmilenio en medio de protestas en la Pedagógica: hay varias rutas afectadas)

Por su parte, la familia de Ayelén ha insistido en la necesidad de que la Alcaldía de Bogotá y las autoridades competentes actúen con mayor agilidad en el caso, ante la angustia que implica el paso del tiempo sin resultados.

Hasta el momento, no se han revelado detalles oficiales sobre avances en la investigación ni sobre la posible recompensa. La familia continúa organizando jornadas de búsqueda y difusión de la imagen de la menor, esperando que cualquier dato pueda conducir a su ubicación.

Lee También

¿Qué es lo último que se sabe de Ayelén Sofía?

El sábado 9 de agosto, Ayelén Sofía Páez Oliveros, de 16 años, salió de su vivienda en el sector de Chapinero, en Bogotá, con la intención de comprar algunos útiles escolares que necesitaba para presentar el examen del Icfes. Sin embargo, aquel recorrido que parecía rutinario que se convirtió en una angustiante incertidumbre para su familia: desde ese día no se volvió a saber nada de ella. Hoy, más de un mes después, la búsqueda continúa y las pistas siguen siendo mínimas.

El último rastro que se tiene de la menor, es el registro de cámaras de seguridad en los que se le ve desorientada caminando por una avenida principal de la capital, pero a unos 17 kilómetros de su vivienda.

* Pulzo.com se escribe con Z