En la localidad de Suba, específicamente en el barrio Bilbao de Bogotá, la tensión se desbordó la noche del lunes 29 de septiembre de 2025, cuando residentes del sector intentaron linchar a un hombre señalado de cometer un acto de abuso sexual contra una niña.

De acuerdo con autoridades locales, las acciones de la comunidad desencadenaron disturbios intensos, los cuales obligaron a la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), encargada de restaurar la calma después de enfrentamientos entre habitantes del barrio y la Fuerza Pública.

Las alteraciones del orden también provocaron impactos negativos en la infraestructura de la zona, ubicada entre la calle 144 y la carrera 143. Según informó Semana, tanto viviendas como establecimientos comerciales resultaron afectados por los desmanes.

¿Hay heridos en disturbios de la localidad de Suba?

No obstante, hasta el momento, el informe policial confirma que no se tiene conocimiento de personas heridas. Entre tanto, la normalidad fue paulatinamente restablecida, lo que incluyó la reanudación del servicio de TransMilenio, suspendido temporalmente por los disturbios y restablecido alrededor de las 9:15 p.m.

Los hechos que originaron la ira colectiva ocurrieron esa misma tarde, en un ambiente ya caldeado por otras manifestaciones y actos vandálicos que se presentaban en el norte de la capital colombiana en aparente apoyo a Palestina.

El caso de Suba, sin embargo, adquiere notoriedad por su conexión directa con la denuncia contra un presunto agresor sexual, lo que actuó como detonante de un descontento colectivo que estalló en disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En este contexto, la población permanece atenta al seguimiento que hagan las autoridades y a las medidas que se adopten para prevenir situaciones similares.

Las acciones de la comunidad del barrio Bilbao frente a la presunta agresión son un reflejo del sentir ciudadano de impotencia y descontento ante los episodios de violencia que afectan especialmente a la niñez. Este evento expone con crudeza la exigencia de una sociedad que clama por justicia y protección para los más vulnerables.

