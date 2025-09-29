La jornada de protestas llevada a cabo en inmediaciones de la Universidad Pedagógica este lunes 29 de septiembre estuvo marcada por desmanes y vandalismo en conjuntos residenciales del norte de Bogotá.

De acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, encapuchados grafitearon edificios comerciales y residenciales.

A través de sus redes sociales, la periodista María Andrea Nieto señaló que los encapuchados serían integrantes de la ‘primera línea’ propalestinos.

“La primera línea de 2022 mutó a los propalestinos y han dejado estos avisos de advertencia a la “oligarquía” de las carreras 11 y Novena, entre calles 85 y 78 ¿Qué más van a hacer? ¿Van a borrar a los ciudadanos? ¿Gustavo Petro, usted está detrás de esta toma “pro Palestina”?”, escribió Nieto en su cuenta de X.

Cabe mencionar que las manifestaciones iniciaron a tempranas horas de este lunes, de manera pacífica por los alrededores de la universidad y se llevaron a cabo de esta manera hasta cerca de las 3:00 p.m., momento en el que Transmilenio reportó por primera vez que un bus del sistema fue vandalizado.

Posterior a esto, videos en redes sociales evidenciaron que encapuchados dispersaron la manifestación y vandalizaron el sector de la calle 82, cerca de la zona T.

