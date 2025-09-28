Un accidente de tránsito se presentó en la mañana de este domingo 28 de septiembre en el sur de Bogotá. Según información preliminar, un ciclista perdió la vida tras chocar con una camioneta en la avenida Boyacá con calle 38 sur.

Las autoridades confirmaron que el hecho obligó al cierre de la vía mientras se adelantan las diligencias correspondientes. Unidades de criminalística se encuentran en el lugar para llevar a cabo la inspección y el levantamiento del cuerpo.

#BOGOTÁ. Se presenta siniestro vial con fatalidad en la loc/Kennedy, Av. Boyacá con calle 38 Sur, sentido Sur-Norte. Involucra camioneta particular y ciclista, que, lamentablemente falleció en el lugar del accidente. ÚNETE 👉 https://t.co/3BpXy3YAWC pic.twitter.com/Iy4wnLh4YT — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 28, 2025

De acuerdo con los primeros reportes, la colisión se registró en sentido norte-sur, lo que ocasionó una fuerte congestión vehicular en este importante corredor de la capital, motivo por el cual permanece cerrado. La Secretaría de Movilidad recomendó a los conductores tomar vías alternas mientras se normaliza la situación.

Las causas del accidente aún son materia de investigación. Funcionarios del tránsito y personal de criminalística trabajan para establecer cómo se produjo el choque y determinar responsabilidades.

