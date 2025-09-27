En la red social TikTok circula un video en el que un ciudadano muestra un incidente en el norte de Bogotá, a la altura de la Autopista Norte con calle 106.

De acuerdo con las imágenes, un grupo de ciclistas habría sido chocado por una camioneta Suzuki, que era conducida por un hombre en aparente estado de alicoramiento.

Asimismo, el ciudadano que graba, muestra que en la camioneta había otro hombre, quien sería el copiloto y también iría bajo los efectos del alcohol

La indignación de los ciclistas por el hecho llevó a que lanzaran improperios en contra del conductor, quien al ser grabado, estaba en aparente estado de shock.

De acuerdo con el video, ninguno de los ciclistas se vio gravemente herido. Sin embargo, se puede observar que algunos tuvieron lesiones y sus bicicletas quedaron tendidas en el piso, con posibles daños a causa del choque.

Aún no hay pronunciamiento oficial de las autoridades y se desconoce si las víctimas habrían interpuesto una denuncia en contra de los conductores.

Este es el video de los hechos:

