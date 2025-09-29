Una nueva jornada de protestas se adelanta en la Universidad Pedagógica que, de acuerdo con Transmilenio, ya deja un bus vandalizado y varias rutas afectadas en la calle 72 con carrera 11.

(Vea también: Caos y cambio en la Caracas: así transforman las obras del Metro la movilidad y el día a día en Bogotá)

De acuerdo con el sistema de transporte, estas son las novedades que los usuarios que transitan por este sector, deben tener en cuenta para evitar problemas de movilidad:

El servicio troncal de la avenida Caracas y Autopista norte se ve afectado y ya se han autorizado desvíos preventivos.

y ya se han autorizado desvíos preventivos. Van siete servicios duales y 8 servicios zonales afectados.

Hay cuatro paraderos vandalizados ubicados en la calle 72, con carreras 7 y 9.

Uno de los buses zonales fue vandalizado.

Lee También

⏰ #TMAhora (2:59 p.m.) 📍Universidad Pedagógica ❌ Rutas afectadas: 🔘 7 servicios Duales.

🔵 8 servicios zonales. 🚏 Paraderos afectados: 4

🚍 Buses afectados: 1 Desde el Distrito respetamos el derecho a la protesta pacífica pero estamos en contra de actos vandálicos… pic.twitter.com/SgzORR7Pje — TransMilenio (@TransMilenio) September 29, 2025

Transmilenio advierte demoras en los servicios zonales y troncales, información a tener en cuenta para quienes ya empiezan a salir de sus lugares de trabajo por este sector.

(Vea también: “5 días antes”: Galán, por cancelación de Kendrick Lamar, deja en vilo ‘show’ de Guns N’ Roses)

De acuerdo con la empresa de transporte, es importante estar al tanto de la información entregada por la Secretaría de Movilidad durante las próximas horas, teniendo en cuenta que las manifestaciones pueden extenderse hasta altas horas de la tarde.

* Pulzo.com se escribe con Z