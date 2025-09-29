Moverse por Bogotá este lunes 29 de septiembre volvió a convertirse en todo un desafío para cientos de ciudadanos, luego de que se registraran protestas estudiantiles en inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, en Chapinero.

Las movilizaciones obligaron al sistema TransMilenio a modificar el recorrido de varias rutas duales que pasan por la calle 72, uno de los corredores más transitados de la capital.

Las movilizaciones se presentaron sobre las 12:25 p. m., cuando TransMilenio informó de bloqueos parciales en la intersección de la calle 72 con carrera 11, un punto tradicional de concentración de estudiantes en Bogotá.

Debido a la manifestación, el sistema tomó medidas preventivas para evitar que los buses quedaran atrapados en el tráfico, afectando principalmente a los pasajeros que se movilizan entre el oriente y el norte de la ciudad.

Una de las rutas más afectadas fue la dual CM84, que tuvo que modificar su recorrido habitual para esquivar la protesta. Según informó TransMilenio, el bus tomará la calle 85 hacia el oriente, girará por la carrera Séptima al sur y luego se reincorporá a su trayecto normal en la calle 76 hacia el occidente.

⏰ #TMAhora (12:25 p. m.) 📍 Calle 72 con Carrera 11: Por manifestación ajena a la operación (Universidad Pedagógica), sobre la Calle 72 con Carrera 11, se activan los siguientes desvíos: 🚍 Ruta dual CM84: tomará la Calle 85 al oriente hasta la Carrera Séptima. Luego gira al… pic.twitter.com/lvcwEnQLpj — TransMilenio (@TransMilenio) September 29, 2025

Este desvío, aunque corto en términos de distancia, provocó retrasos para muchos usuarios que dependen de la CM84 para llegar a sus destinos en el occidente de la ciudad.

Otra ruta dual que se vio obligada a cambiar su camino fue la D81. El bus, que normalmente pasa por la calle 72, tomará la carrera Séptima con calle 60 hacia el occidente para luego retornar a su curso normal por la Avenida Caracas en dirección norte.

Acá, un video de la protesta:

[12:36 p.m.] #MovilidadAhora | Se activa manifestación en la carrera 13 con calle 72, generando afectación de la calzada mixta. 🚧Se implementa cierre vial en la calle 72 con carrera 11, se realiza desvío de tráfico hacia el sur. ⭕️Vías alternas: Tomar Cra. 7 y calle 53 pic.twitter.com/szEpbSy1RJ — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 29, 2025

Estos cambios, explicó TransMilenio, estarán vigentes mientras se mantenga activa la manifestación en la zona. No se ha definido una hora exacta para levantar los desvíos, por lo que los usuarios deben estar atentos a la información en tiempo real que ofrece la entidad a través de sus canales oficiales.

