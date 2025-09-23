Disturbios entre encapuchados y miembros de la unidad antidisturbios de la Policía se registraron en la tarde de este martes 23 de septiembre, en inmediaciones de la plaza de Lourdes, en la localidad de Chapinero.

De acuerdo con Transmilenio, se registran afectaciones en las rutas zonales, motivo por el cual se iniciaron desvíos en la carrera 13 por la calle 63.

Los motivos que originaron los enfrentamientos, de acuerdo con las autoridades, tendrían que ver con operativos que la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia, Polfa, adelantó en este punto.

Cabe mencionar que la Secretaría de Movilidad también dio a conocer que hay un cierre vial en la avenida Mutis con carrera 20, hacia el oriente.

