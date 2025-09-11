La jornada en la Universidad Nacional de Bogotá se tornó crítica este 11 de septiembre, luego de que en medio de disturbios registrados desde la mañana se presentara una fuerte explosión dentro del campus.

(Vea también: Protestas frente a la Nacional y la Distrital provocan trancones y desvíos en Bogotá)

El estallido ocurrió en el edificio de Sociología, habría dejado como saldo una persona herida de gravedad. Versiones preliminares indican que la víctima presuntamente sufrió lesiones en una de sus manos al manipular de manera directa un artefacto explosivo de fabricación casera.

Aunque no se conocen reportes oficiales sobre su estado de salud, la información que circula dentro de la comunidad universitaria señala que la persona debió recibir atención inmediata por la magnitud de la herida.

Lee También

Hay heridos de gravedad al interior del campus, la explosión fue muy fuerte se desaloja el campus pic.twitter.com/mtNYByVgjr — Ronald Vargas (@Ronaldfvargass) September 11, 2025

La situación provocó alarma entre estudiantes y docentes, que expusieron los riesgos a los que se exponen quienes permanecen en el campus durante este tipo de episodios, donde la manipulación de explosivos termina poniendo en riesgo vidas humanas.

Así mismo, se ordenó la evacuación total del campus universitario, teniendo en cuenta que la delicada situación se extendió a otras zonas de la Nacional, pues las autoridades tuvieron que intervenir.

* Pulzo.com se escribe con Z