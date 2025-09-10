En la noche del 9 de septiembre se registró un nuevo atraco en Bogotá. Dos comensales del restaurante Luna Azul, ubicado en la calle 145a #16a – 42, en la localidad de Usaquén, fueron víctimas de hombres armados que ingresaron al establecimiento.

En videos de las cámaras de seguridad se observa cómo cuatro sujetos llegan en dos motos hasta la entrada del local. Luego, dos de ellos descienden y, con armas de fuego, intimidan a una pareja que cenaba en el lugar.

En las grabaciones también se escucha a los delincuentes insultar a las víctimas, mientras les exigen que entreguen todas sus pertenencias. Durante el forcejeo, varias mesas y platos cayeron al piso, y uno de los afectados trató de proteger a quien parece ser su pareja.

Los asaltantes no solo se llevaron los celulares y billeteras de los comensales, sino también sus maletas, golpeándolos con las armas que portaban.

Al final del video se logra ver la huida de los hombres junto con sus cómplices en motos. Uno de los afectados intenta perseguirlos, pero no logra alcanzarlos; en ese momento, la mujer que lo acompañaba le pide que se detenga para evitar un riesgo mayor.

Hasta ahora, el restaurante Luna Azul no ha emitido ningún pronunciamiento en redes sociales.

#INSEGURIDAD. Cam/seguridad registró violento atraco a mano armada en reconocido restaurante del sector Cedritos, en el nor/Bogotá, anoche 9SEP. Los delincuentes llegaron en motocicleta e intimidaron con armas de fuego a comensales y trabajadores para despojarlos de pertenencias. pic.twitter.com/AY5qmFtNLf — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) September 10, 2025

¿Dónde roban más en Bogotá?

De acuerdo con cifras citadas por Noticias RCN, Kennedy encabeza la lista de localidades con más robos a peatones, con 2.965 casos reportados en 2022, un aumento del 11,8 % frente al año anterior. Suba le sigue muy de cerca con 2.940 hurtos, mientras que Engativá registró 2.802 casos. En promedio, se denunciaron 373 robos diarios en Bogotá, para un total de 102.000 víctimas en ese año.

Por otro lado, el hurto de celulares continúa disparado. Según cifras reveladas por El Tiempo, en 2024 se denunciaron 3.869 casos en Engativá, 3.804 en Suba, 3.525 en Chapinero, 3.475 en Kennedy y 2.673 en Usaquén. En lo corrido de 2025, los hurtos se han concentrado principalmente en Chapinero (1.631), Suba (1.593) y Engativá (1.458), según datos compartidos por la concejal Diana Diago.

