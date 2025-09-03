Como cosa extraña, la inseguridad en Bogotá no deja de asomarse en cada calle. Esta vez todo ocurrió en la avenida Jiménez con Caracas, donde agarraron a una pareja robando y le dieron una dura ‘paloterapia’, todo por parte de distintos ciudadanos que fueron testigos de lo sucedido. Tal fue la magnitud, que las autoridades llegaron para evitar que todo se saliera de las manos y llevarse a las dos personas.

Es justo en momentos así en los que muchos se dan cuenta que los robos en la capital afectan a colombianos y extranjeros por igual, lo que deja la incógnita que ha rondado durante los últimos meses en la ciudad, qué pasa con la seguridad, pues los capitalinos perciben que no hay tranquilidad en ningún lado y a ninguna hora.

De acuerdo con imágenes compartidas en redes sociales, se puede ver a la presunta ladrona en el piso, mientras una ciudadana la tiene agarrada del cabello y le propina varios golpes. Posteriormente, un policía se mete para separarlas y tomar el control de la situación. En ese momento, la supuesta ratera trata de zafarse, pero no logra salirse de la llave del uniformado, mientras que este le dice “se me calma” en repetidas ocasiones.

Por su parte, el presunto ladrón, al parecer, no presentó mayor resistencia en el momento de su captura. Precisamente, en el mismo video se alcanza a observar que el sujeto permanece en el piso bajo el control de dos uniformados de la Policía.

#PALOTERAPIA 💥 Nuevo hecho de inseguridad en la ciudad de Bogotá donde la comunidad de ‘paloterapeutas’ sorprendente a una pareja de delincuent-s robando y le asignan una pequeña recalibración cognitiva en la Av. Caracas con Av. Jiménez en horas de la tarde de este martes 2SEP. pic.twitter.com/DAhc6HZ1k4 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) September 3, 2025

Una de las llamativas descripciones de lo que ocurrió viene por parte del canal Colombia Oscura en la red social X, que escribió: “Sorprenden a una pareja de delincuentes robando y les asignan una pequeña recalibración cognitiva“.

No obstante, los internautas tampoco se quedaron atrás: “No es justo que hagan eso, ¿cómo es posible que la Policía llegue a tiempo?, “una dosis de igualdad no está mal”, “no hay que golpearlos. Solo hay que marcarlos con un hierro caliente en la frente” y “mano dura con todas las ratas”, son algunos de los comentarios por parte de los usuarios de X.

¿Qué hacer si me roban en Bogotá?

Si ha sido víctima de un robo en Bogotá, el primer paso es presentar una denuncia. Puede hacerlo de forma virtual, a través del portal de la Fiscalía General de la Nación o del CAI virtual de la Policía. Estas plataformas digitales permiten realizar el trámite de manera rápida y segura desde el hogar. Si prefiere la atención presencial, puede dirigirse a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía o a cualquier estación de policía.

Es vital que se comunique de inmediato con las autoridades. La línea de emergencias 123 es su principal aliada en estos momentos. Al llamar, podrá reportar el incidente y solicitar asistencia. Tenga en cuenta que, dependiendo del tipo de robo, también puede ser necesario contactar a las entidades bancarias o a su operador de telefonía para bloquear tarjetas o equipos y evitar un mayor perjuicio económico.

