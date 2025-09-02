Un nuevo hecho de violencia causó conmoción en el barrio La Ponderosa, en la localidad de Puente Aranda (Bogotá), donde un joven de aproximadamente 23 años murió tras ser atacado con arma blanca.

De acuerdo con la información entregada por @gatonoticiasbogota, la víctima caminaba por los alrededores del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento cuando se vio envuelto en una fuerte discusión con otro hombre que lo acompañaba. La riña escaló rápidamente y, en medio del altercado, el agresor sacó un cuchillo y lo atacó en repetidas ocasiones.

Gravemente herido, el joven cayó sobre la bahía de la Transversal 52 Bis con calle 1F, donde finalmente falleció. La escena dejó atónitos a los vecinos que intentaron auxiliarlo, pero nada pudieron hacer frente a la gravedad de las heridas.

El presunto homicida huyó del lugar y actualmente es buscado por las autoridades. La SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá asumió la investigación para esclarecer las causas de la riña y dar con el paradero del responsable.

La comunidad, profundamente consternada, pidió justicia y mayor presencia de las autoridades en la zona, ante el temor de que hechos similares se repitan.

¿Qué debe ser hecho en caso de ser herido con arma blanca?

La seguridad de la escena debe ser asegurada antes de recibir o dar ayuda.

Los servicios de emergencia deben ser contactados de inmediato marcando el 123.

La herida debe ser presionada suavemente con un paño limpio o gasa para controlar la hemorragia.

Si un objeto permanece incrustado, no debe ser retirado, ya que podría aumentar el sangrado.

El sangrado debe ser controlado aplicando presión constante alrededor del objeto, si es posible.

El área lesionada debe ser inmovilizada para evitar más daño interno.

Las manos deben ser lavadas o guantes deben ser usados para prevenir infecciones.

El paciente debe ser mantenido acostado, con las piernas ligeramente elevadas, salvo que la herida esté en el torso y dificulte la respiración.

Los signos vitales deben ser observados continuamente hasta que llegue ayuda médica.

El traslado a un centro médico debe ser realizado por profesionales de salud para recibir atención inmediata.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.