El Buque Escuela ARC Gloria, orgullo y emblema de la Armada Nacional de Colombia, sufrió una tragedia el pasado 31 de agosto de 2025. Su joven grumete, Julián Fernando Condía Bello, de 18 años y originario de Sogamoso, Boyacá, perdió la vida al caer desde un mástil a 40 metros de altura al río Magdalena durante un entrenamiento navegando hacia el Gran Malecón de Barranquilla.

Condía Bello, quien ya llevaba un año y medio formándose en esta institución, estaba cerca de culminar su formación. “Julián estaba próximo a graduarse en diciembre de 2025 y se destacó en la Escuela Naval de Suboficiales como uno de los mejores alumnos, recibiendo reconocimientos por su desempeño” declaró el contralmirante Javier Hernando Rubio Barrera a El Tiempo. Su muerte ha desatado una vorágine de conmoción, no solo dentro de la Armada, sino también en la comunidad que conocía su esfuerzo y dedicación.

Por el momento, no se cuenta con una versión oficial de cómo ocurrió el accidente. Algunos plantean que durante la caída, el joven se golpeó contra una estructura de la cubierta, quedando inconsciente antes de caer al agua. Otros, sostienen que no usó arnés de seguridad al subir al mástil y perdió el equilibrio cayendo directamente al río. Hasta ahora, las hipótesis se encuentran en investigación por las autoridades correspondientes, según el citado diario.

Luego de que Condía cayera al agua, se desplegó de inmediato un amplio operativo de búsqueda a lo largo de la ribera del Tajamar. El incidente movilizó a más de 806 personas y utilizó medios navales, según explicó el contralmirante Rubio Barrera. Lamentablemente, varias horas después, el cuerpo del grumete fue encontrado en la isla Salamanca, en el departamento del Magdalena.

La Armada Nacional no ha escatimado en esfuerzos para apoyar a la familia de Julián. Desde el momento en que se confirmó su desaparición, esta institución les ha brindado acompañamiento integral y cercano, e incluso, estuvo a su lado durante las labores de búsqueda en Barranquilla.

Ahora, las actividades del Buque Escuela ARC Gloria se encuentran suspendidas mientras las autoridades adelantan una investigación concienzuda para aclarar las causas del accidente. Esta tragedia, además, ha hecho evidente la necesidad de revisar los protocolos de seguridad durante las actividades formativas que conllevan un alto riesgo, tenía previsto graduarse en diciembre de 2025.

Las palabras del contralmirante Rubio Barrera resuenan en la comunidad naval: El Buque Escuela ARC Gloria seguirá siendo un escenario de formación para futuros oficiales y suboficiales, pero esta reciente tragedia subraya la importancia de garantizar condiciones óptimas de seguridad para sus tripulantes.

