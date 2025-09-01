El grumete de la Armada Nacional, Julián Fernando Condia Bello, cayó al río Magdalena en medio de las maniobras de alistamiento del Buque Escuela ARC Gloria en Barranquilla, un hecho confirmado por la institución naval en la mañana del domingo 31 de agosto de 2025.

Tras acontecer el incidente, las unidades fluviales, buzos especializados y personal de apoyo en tierra se movilizaron inmediatamente para iniciar los protocolos de búsqueda y rescate. Según informes de la Armada, la operación de búsqueda sigue en marcha mientras se recopilan testimonios y se evalúan las condiciones que rodean el accidente. De hecho, solo hasta la mañana de este lunes primero de septiembre fue encontrado el grumete.

El Buque Escuela “ARC Gloria” llegó a la ciudad de Barranquilla como parte de una gira nacional destinada a acercar a la ciudadanía a la vida naval y reforzar los lazos entre la institución y la comunidad. La embarcación, recientemente nombrada “Embajadora de Colombia en los mares” por el Gobierno Nacional, es considerada un símbolo de formación para los cadetes de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla.

Sin embargo, la celebración programada en honor a la llegada del buque debió cancelarse. La Alcaldía de Barranquilla anunció la suspensión de todas las actividades, haciendo eco de respeto y solidaridad hacia la Armada Nacional y la familia del grumete, en este difícil momento.

La institución naval, en un comunicado oficial, afirmó su compromiso con la seguridad de su personal, la transparencia en la información y el respeto hacia la familia del joven marinero. “Desplegamos todos los recursos disponibles para localizar a Julián Fernando Condia Bello. Su bienestar es nuestra máxima obligación”, refirió un vocero de la Armada Nacional.

La desafortunada noticia ha marcado un hito en la actual gira del ARC “Gloria”, resaltando no solo la vulnerabilidad de quienes integran el cuerpo naval, sino la importante labor que desempeñan. La emergencia interrumpió lo que debía ser una celebración cívica y marítima.

