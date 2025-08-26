En un lamentable suceso ocurrido este lunes 25 de agosto, el vuelo OB762 de Boliviana de Aviación (BoA), que cubría la ruta entre Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y Miami, Estados Unidos, se vio obligado a hacer un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

Todo se produjo por una emergencia médica a bordo, según confirmó la aerolínea en un comunicado, donde explicó que una pasajera sufrió un problema de salud en pleno vuelo.

Esta situación llevó a la tripulación a desviar la aeronave para buscar asistencia médica inmediata. Pese a los esfuerzos hechos, la pasajera falleció, dejando un profundo pesar entre los pasajeros, la tripulación y la aerolínea.

“La tripulación cumplió con los procedimientos establecidos, posteriormente se realizó el procedimiento de asistencia médica en tierra, lamentablemente se registró el fallecimiento del pasajero, según reporte”, se lee en el texto compartido por la compañía aérea.

Acá, el comunicado de la aerolínea:

PASAJERA FALLECE EN VUELO A MIAMI ▪️Una pasajera del vuelo deBoliviana de Aviación #BOA con destino a Miami, falleció tras sufrir un infarto cuando sobrevolaban el espacio aéreo colombiano. ▪️Debido a la emergencia, el avión tuvo que aterrizar en #Barranquilla pic.twitter.com/LEUC58hReZ — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) August 26, 2025

La aerolínea reafirmó su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus pasajeros, destacando que este tipo de situaciones son atendidas con la máxima prioridad y profesionalismo.

“BoA expresa sus más sinceras condolencias a la familia y allegados del pasajero. Asimismo, ratifica que se encuentra brindando todas las facilidades y la colaboración necesaria a las autoridades competentes y a los familiares para el correspondiente procedimiento”, agregaron desde la empresa.

Aunque los hechos son materia de investigación, todo parece indicar que el pasajero sufrió un infarto en el aire, según mencionó el medio boliviano Correo del Sur.

El Aeropuerto Ernesto Cortissoz, ubicado en el municipio de Soledad, Atlántico, es una de las principales terminales aéreas del Caribe colombiano y está preparado para manejar este tipo de emergencias.

Sin embargo, el desenlace fatal de este caso ha puesto en relieve los desafíos que enfrentan las aerolíneas ante emergencias médicas en el aire, donde el tiempo y los recursos disponibles son críticos.

Boliviana de Aviación, una de las principales aerolíneas de Bolivia, ha reiterado su compromiso con la seguridad, asegurando que sus procedimientos están diseñados para responder de manera efectiva ante cualquier eventualidad.

