En la mañana de este domingo 31 de agosto, la Armada Nacional confirmó la desaparición del grumete Julián Fernando Condia Bello, quien cayó al río Magdalena mientras participaba en labores de alistamiento para la llegada del buque ARC Gloria a Barranquilla. Según informó Blu Radio, el hecho ocurrió durante los preparativos finales del crucero de instrucción y entrenamiento que el buque desarrolla tradicionalmente con los futuros marinos del país.

La Armada explicó a través de un comunicado que la caída del grumete se dio en medio de maniobras previas al ingreso oficial del buque a puerto, y que las causas aún están en investigación. Inmediatamente después del incidente, se activaron los protocolos de seguridad y se desplegaron unidades guardacostas, de superficie y medios aeronavales en el área del río donde ocurrió la emergencia.

De acuerdo con la institución, el operativo de búsqueda se mantiene activo con presencia permanente en el sector del Magdalena, donde las condiciones del río han dificultado las labores. Las autoridades navales trabajan contrarreloj con apoyo técnico especializado para ubicar al joven desaparecido, mientras mantienen comunicación constante con su familia.

“De inmediato se activaron los protocolos de seguridad establecidos y se desplegaron unidades de superficie, guardacostas y aeronavales, que se encuentran adelantando las labores de búsqueda y rescate en la zona donde ocurrieron los hechos”, agregaron en la comunicación.

La Armada Nacional confirmó la caída al río Magdalena del grumete Julián Fernando Condia Bello, quien hacía parte de las actividades de alistamiento para la llegada del Buque ARC “Gloria” a Barranquilla. pic.twitter.com/l8l4EQW9XW — Blu Caribe (@BLUCaribe) August 31, 2025

El episodio tuvo lugar en medio de la antesala a un acto oficial que esperaba contar con la presencia del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien tenía programado un reconocimiento a altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía. Ante el incidente, el evento fue cancelado.

Además, la Armada dispuso un equipo multidisciplinario para acompañar a los familiares de Julián Fernando Condia Bello y brindarles el apoyo necesario.

