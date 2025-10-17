La precandidata presidencial Vicky Dávila concedió una entrevista al presentador Marco Antonio Vergara de Red + Noticias, quien, en medio del diálogo, comentó que se casará en diciembre con su prometido.

El tema provocó la reacción de la exdirectora de Semana, que aprovechó para hablar del matrimonio igualitario, indicando que no tiene ningún problema con ese tipo de uniones y afirmó que posee una mente abierta en ese sentido.

“Yo no tengo problema con eso, es una unión por notaría. Yo soy una persona, en ese sentido, de una mente libre. Nunca un gobernante o un Estado se debería meter en la cama de un ciudadano”, indicó Dávila.

Sin embargo, también aclaró su postura sobre los puntos con los que no está de acuerdo al abordar el tema. Incluso aconsejó al comunicador, quien dio a entender que sus padres no apoyaban su decisión.

“¿Qué es lo que pasa? Que si tú transgredes la ley, violas los derechos de otros, que si quieres imponer tu visión, tu preferencia a otro, con eso no estoy de acuerdo”, agregó la comunicadora.

Mensaje de Vicky Dávila a los padres del presentador Marco Antonio Vergara

Dávila le pidió a Vergara los nombres de sus padres, para enviarles un mensaje sobre su hijo, y le hizo una invitación a dejar los prejuicios y a acompañarlo en ese importante día.

“Ustedes tienen un hijo espectacular. Acompáñenlo, uno nunca puede dejar abandonados a sus hijos, hay que estar ahí, no lo dejen solo…él los necesita”, agregó.

