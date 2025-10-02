Durante su intervención en el municipio de Zipaquirá, Gustavo Petro solicitó a las oficinas jurídicas del Gobierno iniciar denuncias por el presunto delito de sedición contra algunos precandidatos. Según expresó el mandatario, varios aspirantes estarían promoviendo que miembros de la fuerza pública no obedezcan al presidente de la República, lo cual, aseguró, constituye una falta grave al orden institucional.

“Lo que yo dije en Nueva York es: ningún hombre armado puede disparar contra la humanidad […]. Si hay candidatos, señores o señoras, o periodistas que están insinuando que hay que desobedecer esa orden, que sí hay que matar a la juventud, les pido a las oficinas jurídicas del Gobierno que empiecen a poner denuncias por sedición”, dijo el mandatario.

(Vea también: Petro puso a sufrir a comerciantes en Colombia con el salario mínimo; ¿qué temor tienen?)

Lee También

#POLÍTICA Durante su intervención en el municipio de Zipaquirá, el presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) anunció que si hay candidatos presidenciales que están ordenando al Ejército Nacional desobedecer al mandatario, radicará una denuncia por sedición, “porque va a en contra… pic.twitter.com/wUz5weIGAV — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 2, 2025

¿Qué le dijo Vicky Dávila a Petro?

Aunque el jefe de Estado no mencionó nombres específicos, se habría referido a la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien recientemente se dirigió a las fuerzas armadas para pedirles que no atiendan las órdenes de Petro sobre el trabajo conjunto con uniformados de Venezuela.

“Hoy les digo a nuestras Fuerzas Armadas de Colombia: ¡no obedezcan a Petro! ¡Obedezcan a la Constitución! […] A nuestros soldados y policías, ¡no obedezcan esa orden a Petro! ¡No obedezcan a Petro, obedezcan la Constitución!”, dijo Dávila al respecto.

(Vea también: Bolívar mandó dardo a Petro por “corruptos” en el Gobierno y por Quintero: “Amenaza real”)

El delito de sedición, contemplado en el Código Penal Colombiano, se refiere a actuaciones colectivas que buscan impedir el ejercicio de funciones legales por parte de las autoridades o desconocer el orden constitucional.

Lee También

Hasta el momento, no se conocen detalles sobre a qué instancias jurídicas acudirá el Ejecutivo ni contra qué candidatos en específico se dirigirán las denuncias.

Vicky Dávila le responde a Petro

Citando las declaraciones del mandatario, la precandidata presidencial le dijo no tener miedo y aceptar la denuncia ante la Fiscalía.

“Aquí espero su denuncia ante su fiscal de bolsillo. No le tengo miedo, Petro, hágame lo que quiera, pero usted, que sí ha sido un sedicioso que Colombia perdonó, sabe que nuestros militares y policías no tienen por qué servirle al narcodictador Nicolás Maduro, su amigo. Ellos no lo van a obedecer en eso, ellos van a obedecer la Constitución. Sus amenazas no me harán retroceder jamás”, dijo Dávila en su respuesta.

Aquí espero su denuncia ante su Fiscal de bolsillo. No le tengo miedo Petro, hágame lo que quiera, pero usted, que sí ha sido un sedicioso que Colombia perdonó, sabe que nuestros militares y policías no tienen por qué servirle al narcodictador Nicolás Maduro, su amigo. Ellos no… pic.twitter.com/hJ2fhGVRzg — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 3, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.