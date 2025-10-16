La polarización política en Colombia alcanza un punto crítico y amenaza la estabilidad del país, según advirtió el expresidente Juan Manuel Santos, quien convocó a un movimiento de moderación y centro político para frenar las corrientes extremas de derecha e izquierda.

El exmandatario aseguró que las ideologías radicales, sin importar su procedencia, solo amplían la brecha social y dificultan la adopción de soluciones efectivas frente a los problemas nacionales.

“El país está atrapado entre los gritos de los extremos. Los extremos solamente sirven para dividir. La moderación y el centro son el camino. Hoy tenemos un extremista de izquierda. Si llega uno de derecha, lo único que obtenemos es un país ingobernable y las probabilidades de estallidos sociales y bloqueos aumentarán”, indicó el Nobel de Paz.

De acuerdo con la grabación, Santos busca fomentar un centro político moderado que supere los extremos ideológicos. A su juicio, estas posiciones polarizadas fragmentan la sociedad y obstaculizan la construcción de soluciones viables y sostenibles para el país y pidió votar por el centro, aunque no dio nombres.

“Necesitamos moderación, discusiones honestas para resolver problemas, no para ganar peleas. Nadie tiene soluciones mágicas. Y lo que viene es serio: en el orden público, en lo fiscal, en lo energético, en la salud”, agregó el exmandatario.

Respuesta del Centro Democrático a postura de Juan Manuel Santos

Sus declaraciones desataron críticas, especialmente entre los representantes del uribismo, quienes interpretaron sus palabras como una ofensiva política contra su corriente ideológica.

El Centro Democrático, identificado con una derecha más radical y actualmente movilizado de cara a las elecciones presidenciales de 2026, considera que el llamado de Santos al centro político representa “un engaño”.

“Lo que no necesitamos es engaños, como usted nos engañó”, escribió esa colectividad en su cuenta de ‘X’, a manera de respuesta al exdirigente, a la vez que compartió el video de Santos.

