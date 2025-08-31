En Cartagena, en pleno centro histórico, un turista búlgaro fue secuestrado dentro de un taxi. Todo habría pasado de una manera que no levantó ninguna sospecha, ya que el hombre habría abordado el carro sin ningún problema, pero cuando empezó el recorrido todo cambió de una manera drástica y complicada, dañándole completamente el paseo.

Anteriormente, ya se han presentado casos de retención ilegal en la capital de Bolívar, pero por parte de una banda delincuencial que estaba muy bien organizada. Solo que en esa ocasión la víctima fue un ciudadano estadounidense que estaba de vacaciones con su pareja y, adicionalmente, les quitaron cerca de 1.000 dólares.

De acuerdo con las primeras informaciones, el turista búlgaro abordó el taxi en el centro histórico, luego un cómplice del conductor, que se escondía en el maletero, a mitad del trayecto, estranguló al extranjero, lo ultrajó y lo robó sus pertenencias.

#TERRIBLE. Turista búlgaro fue víct-ma de un secuestro dentro de taxi en C/gena. Al abordar el vehículo en pleno Centro Histórico, un cómplice del conductor que se escondía en el maletero, a mitad del trayecto estranguló al extranjero, lo ultrajó y lo despojó de sus pertenencias. pic.twitter.com/dBlLvqM79e — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 31, 2025

Pero no todo quedó ahí, ya que gracias a un video publicado en redes sociales, el hombre narra que le robaron 200 dólares, dos celulares (entre ellos un iPhone), tarjetas bancarias y el pasaporte.

Por otra parte, en las imágenes se observa cómo el búlgaro se encuentra visiblemente golpeado, mientras intenta limpiarse algunas heridas con papel higiénico. Al mismo tiempo, autoridades de la ciudad hablan con él para conocer más detalles de lo sucedido. Hasta el momento, las personas encargadas ya se encuentran en las investigaciones para dar con el paradero de los delincuentes.

