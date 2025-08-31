Lo que parecía un viaje más por carretera terminó en una tragedia que conmueve a Antioquia. Ruth Alzate y Jorge Jaramillo, esposos y socios del tradicional restaurante ‘El Rancherito’, perdieron la vida en un accidente ocurrido en la troncal del Magdalena Medio, a la altura de Barrancabermeja. Un día después de conocerse el hecho, un nuevo video muestra cómo quedó camioneta Toyota Hilux después del accidente.

Las imágenes, difundidas tras el siniestro, muestran cómo el vehículo pesado quedó aprisionando la camioneta contra otro automóvil. Ruth y Jorge quedaron atrapados sin posibilidad de escape, mientras transeúntes intentaban prestar auxilio. “Hay un accidente, la gente se mató, están metidos ahí adentro. Mire cómo quedó la camioneta, terrible”, se escucha decir en el video.

(Vea también: Tragedia en el río Magdalena: buscan a grumete que cayó desde un buque en Barranquilla)

Lee También

Lee También

Una imprudencia habría causado el accidente en el que murieron socios de ‘El Rancherito’

De acuerdo con la seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena Medio, el accidente se habría originado por una falta de distancia de seguridad por parte del conductor del tractocamión. Esta imprudencia provocó un choque múltiple en el que la camioneta de las víctimas terminó colisionando de frente con otro vehículo. Según datos conocidos por El Tiempo, los conductores de los otros dos vehículos implicados, de 49 y 27 años, salieron ilesos.

(Vea también: Nuevo capturado por atentado contra Miguel Uribe: su papel y los delitos que ya había cometido)

Ruth Elena Alzate y Jorge Alberto Jaramillo, según confirmó El Tiempo, eran parte de la segunda generación de la familia que fundó ‘El Rancherito’ en 1975. Apenas dos semanas antes del accidente, habían participado en una ceremonia en el Concejo de Medellín, donde celebraron los 50 años del restaurante, junto a tres generaciones de la familia.

En un comunicado publicado por la empresa, se expresó: “Jorge, Ruth no solo fueron pilares fundamentales en la construcción y crecimiento de este sueño llamado ‘El Rancherito’, sino también el ejemplo de entrega, amistad y amor por su tradición”.

El legado de esta pareja permanece en cada sede del restaurante, un lugar que nació como una tienda de empanadas y chocolate, y que hoy representa parte esencial de la identidad culinaria antioqueña.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.