El hecho tuvo lugar en el sector de Los Balsos, a la altura del Centro Comercial Santa Fe, en Medellín.

De acuerdo con la información preliminar entregada por el alcalde Federico Gutiérrez, los policías que acompañaban al candidato notaron un ruido extraño en la camioneta principal en la que él se transportaba. Por seguridad, Palacios fue trasladado a otro de los vehículos del esquema.

Pocos minutos después, la camioneta en cuestión presentó una falla mecánica, al parecer en el sistema de frenos, lo que provocó que el automotor volcara.

El mismo precandidato publicó las imágenes del hecho:

Gracias a Dios estoy bien, salí ileso del accidente que sufrimos en Medellín. Mi oración por los compañeros policías heridos. pic.twitter.com/LEni8qWFmH — Daniel Palacios (@DanielPalam) August 28, 2025

Balance de accidente de Daniel Palacios

El reporte inicial indica que al menos nueve personas resultaron lesionadas, entre ellas siete agentes de la Policía Nacional y dos integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Todos fueron remitidos a centros asistenciales para recibir atención médica.

Las autoridades avanzan en la verificación de las causas exactas del siniestro, mientras que el candidato salió ileso. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales.

