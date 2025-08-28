En la tarde de este jueves 28 de agosto se registró un incidente en el que se vio involucrada la caravana del precandidato presidencial Daniel Palacios, mientras se desplazaba por el sector de Los Balsos, a la altura del Centro Comercial Santa Fe, en Medellín.

Según información difundida por el alcalde Federico Gutiérrez, uniformados de la Policía Nacional que acompañaban al candidato detectaron un ruido extraño en la camioneta principal donde él se movilizaba. Por precaución, Palacios fue trasladado a otro vehículo de la caravana.

Minutos después, el vehículo en el que inicialmente viajaba el candidato, y que continuaba en ruta, habría presentado una falla mecánica relacionada con el sistema de frenos, lo que ocasionó un volcamiento.

Atendemos el incidente en el que se vio involucrada la caravana que acompañaba al candidato a la Presidencia, Daniel Palacios. Según la información que tenemos hasta el momento, los hechos se registraron en Los Balsos, a la altura del Centro Comercial Santa Fe. En el vehículo… pic.twitter.com/Zigb1wnraY — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 28, 2025

El balance provisional da cuenta de al menos nueve personas heridas, entre ellas siete policías y dos miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes en este momento están siendo atendidos en centros médicos de la ciudad.

Las autoridades investigan las causas exactas del accidente, mientras se espera un pronunciamiento oficial del candidato, quien salió ileso. Por ahora, no se reportan víctimas fatales.

