Los últimos días de Miguel Uribe Londoño han estado marcados por varias noticias, como la oficialización de su candidatura luego de varias semanas de enterrar a su hijo, Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá.

De manera emotiva, Uribe Londoño habló en Blu Radio y contó inéditos detalles sobre la partida de su hijo y si en algún momento llegó a pensar en el futuro político del país si se diera el escenario de la muerte de Miguel Uribe.

“Nunca pensé que no iba a sobrevivir, desde el día uno teníamos la fe que iba a sobrevivir porque iba en un proceso de mejoría, incluso nos decían que era sorprendente los avances de Miguel, que no tenían explicación clínica. Él muere el 11 de agosto a la 1:56 de la mañana y yo estuve con él hasta las 10:30 de la noche del día anterior y cuando me despedí de él y lo besé. Yo estuve al lado de él, le cogía la mano, yo nunca pensé que esto iba a pasar, nunca flaqueamos, siempre pensamos que iba a sobrevivir”, mencionó.

Además, contó en la emisora si Miguel Uribe llegó a mostrar señales de recuperación los días antes de su muerte, pues todo parecía encaminado a que el senador iba a tener una recuperación.

“Sí, las había tenido a él le decían: ‘Miguel, levanta la mano’ y la levantaba, él ya abría los ojos, el avance habia sido enorme, pasó una de esas cosas que pueden pasar en la UCI que no se prevé, la voluntad de Dios, una tragedia terrible, pero tenemos que seguir adelante”, comentó.

El padre de Miguel Uribe también recordó el vínculo que sostenía con su hijo por más de 39 años y el legado que dejó en medio de su relativa corta carrera política.

“Yo vivía muy unido, hemos vivido unidos 39 años y yo me dediqué a la vida de él, mi vida se la entregué a él durante estos 39 años para que fuera lo que era. Él estudió Derecho porque ya tenía la idea de que iba a ser político. Una política y una misión, una misión por Colombia muy importante por lo que había pasado, por la tragedia de que su mamá había sido asesinada”, señaló.

En la historia personal y política de Uribe Londoño, vale destacar también su papel sobre la dinámica interna del uribismo. Uribe Londoño, fundador del Centro Democrático, jugó un papel importante en la estructuración del partido e incluso en la seleccion de figuras claves, como María Fernanda Cabal en 2014, cabezas de lista a la Cámara.

