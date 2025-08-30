En la madrugada del 30 de agosto se confirmó la muerte de Jorge Alberto Jaramillo Restrepo y su esposa, Ruth Elena Alzate, quienes fueron los fundadores del reconocido restaurante antioqueño ‘El Rancherito’. La pareja perdió la vida en un accidente de tránsito en la Troncal del Magdalena Medio, a la altura del kilómetro 97+900, sector El Opón, jurisdicción de Barrancabermeja.

De acuerdo con la información inicial, el accidente involucró un tractocamión, un camión y la camioneta en la que se movilizaban Jaramillo y Alzate. Las autoridades iniciaron investigaciones para establecer las causas del choque.

Según el concepto de las autoridades, la primera hipótesis de la tragedia es que esa se habría originado por no respetar la distancia entre vehículos.

Versiones recogidas por el diario Vanguardia indican que un camión impactó la parte trasera de la camioneta de la pareja, arrastrándola varios metros. El vehículo terminó chocando de frente contra un tractocamión que transitaba en sentido contrario, situación que derivó en el fatal desenlace.

Organismos de socorro acudieron de inmediato para atender a los ocupantes, pero al llegar constataron que los fundadores de ‘El Rancherito’ ya no presentaban signos vitales. La noticia ha generado conmoción en Antioquia y Santander, pues se trataba de figuras muy queridas en la región.

La historia de este restaurante se remonta a 1975, cuando Mary Noreña y Gregorio Alzate, padres de Ruth Elena, abrieron una pequeña tienda que poco a poco se convirtió en referente de la gastronomía tradicional antioqueña. Con el paso del tiempo, el lugar se consolidó como un punto de encuentro para familias y viajeros,.

Hoy, ‘El Rancherito’ cuenta con siete sedes en Medellín y recientemente abrió operaciones en Miami, Estados Unidos. Tras conocerse la tragedia, el restaurante expresó un emotivo mensaje: “Jorge y Ruth no solo fueron pilares fundamentales en la construcción y crecimiento de este sueño, sino también ejemplo de entrega, amistad y amor por su tradición”.

